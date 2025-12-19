Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Brasileira que estava desaparecida é encontrada morta em Portugal; suspeita é detida

Segundo a polícia portuguesa, foram coletados fortes indícios do cometimento de um homicídio qualificado

Estadão Conteúdo
fonte

Lucinete Freitas trabalhava como babá em Portugal (Foto: Arquivo Pessoal)

A brasileira Lucinete Freitas, de 55 anos, foi encontrada morta em Amadora, região metropolitana da capital portuguesa Lisboa. Lucinete estava desaparecida desde 5 de dezembro e o corpo foi localizado na quinta-feira, 18. A Polícia Judiciária de Portugal deteve outra brasileira como suspeita.

Segundo a polícia portuguesa, foram coletados fortes indícios do cometimento de um homicídio qualificado e de crimes de profanação e ocultação de cadáver. O corpo de Lucinete foi deixado no local do crime, uma zona erma e com mata, coberto com objetos para o ocultarem.

As autoridades portuguesas não divulgaram o nome da suspeita nem o que teria motivado o crime, mas informou que teria ocorrido por motivo fútil. A detida, que tem 43 anos, passará por interrogatório policial antes da Justiça definir qual medida será tomada a seguir.

Lucinete tinha 55 anos e era natural de Aracobaia, no Ceará. Ela trabalhava como babá, morava sozinha em Amadora e tinha planos de levar o marido e o filho para viverem também no país europeu.

O marido de Lucinete, José Teodoro, afirmou ao portal Metrópoles que no sábado, 5, a esposa tinha planos de visitar um apartamento para ser alugado pela família quando a mudança ocorresse no próximo ano. No entanto, a responsável pela locação não compareceu.

Lucinete disse ao marido, então, que viajaria para Algarve, região no sul de Portugal, com uma amiga. A polícia não informou se essa amiga foi a mulher detida.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

brasileira

desaparecimento

Portugal

morte

suspeita

prisão
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda