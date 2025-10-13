Capa Jornal Amazônia
Mais de 120 toneladas de recicláveis são recolhidas em Belém após o Círio

Coleta seletiva, lavagem de vias e segurança marcam operação especial nas ruas de Belém

Laura Serejo*
fonte

Colaboradores atuam na limpeza das ruas de Belém durante o Círio 2025 (Foto: Divulgação / Ciclus Amazônia)

Durante o Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2025, no último final de semana, foram recolhidas mais de 120 toneladas de resíduos recicláveis em cerca de 350 quilômetros de vias de Belém. A informação foi divulgada pela Ciclus Amazônia, concessionária responsável pela gestão de resíduos sólidos da cidade, em uma operação especial realizada em parceria com a Prefeitura de Belém e a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel).

Segundo a Ciclus, o balanço ainda está em consolidação e pode aumentar nas próximas horas. O trabalho mobilizou quase 2 mil colaboradores para manter ruas, praças e arredores das romarias limpos e organizados para milhões de fiéis. A operação incluiu varrição, coleta seletiva de materiais recicláveis, lavagem de vias e recolhimento seguro de objetos cortantes, especialmente nos trechos de maior concentração de público.

“O Círio é um momento de profunda devoção e também de grande responsabilidade coletiva. Nosso compromisso é garantir que os devotos vivam essa experiência em um ambiente limpo e acolhedor, mostrando que é possível aliar fé e cuidado com a cidade”, afirmou Teodoro Rodrigues, gerente geral de Operações da Ciclus Amazônia.

A operação contou com o apoio de caminhões compactadores, caminhões-pipa, varredeiras mecanizadas e veículos de suporte. As equipes trabalharam com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), pontos de hidratação e um plano de segurança dedicado. “Os números preliminares confirmam a eficácia da operação e reforçam nosso foco na gestão responsável dos resíduos, com ênfase na coleta seletiva e na destinação adequada”, concluiu o executivo.

A Ciclus também participou do EcoCírio, iniciativa da Diretoria da Festa de Nazaré para incentivar a coleta seletiva, disponibilizando 10 contentores de grande capacidade na Praça Santuário e no entorno, para recebimento de papéis, plásticos, metais e vidros. A estimativa é que, apenas nesses pontos, tenham sido recebidas cerca de 30 toneladas destinadas à reciclagem.

Além da Trasladação e da Grande Procissão, a operação se estendeu às demais romarias do calendário oficial do Círio, garantindo limpeza, segurança e sustentabilidade ao longo de todo o percurso.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)

lixo reciclável

Círio 2025

Belém
