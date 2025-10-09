Capa Jornal Amazônia
Fábio Porchat confirma presença pela 1ª vez no Círio de Nazaré e pede dicas

O apresentador do programa "Que história é essa, Porchat?" vai participar da procissão e pediu ajuda nas redes; internautas destacam tacacá, maniçoba e as chuvas de Belém

Riulen Ropan
fonte

A publicação já conta com inúmeros comentários e indicações para o comediante. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Fábio Porchat publicou em uma de suas redes sociais que virá para o Círio de Nazaré, em Belém, pela primeira vez. Em sua publicação, o apresentador carioca do programa “Que história é essa, Porchat?”, do canal GNT e TV Globo, pediu recomendações aos seguidores sobre a capital paraense.

A notícia da visita de Porchat à maior festa religiosa do Brasil gerou muita agitação na internet. A publicação já conta com inúmeros comentários e indicações para o comediante. Dentre as muitas recomendações, os internautas fizeram questão de destacar as intensas chuvas de Belém e as diversas iguarias da culinária local. “Leve um guarda-chuva, todo dia à tarde chove em Belém”, comentou um seguidor. “Tacacá no sol de 15h. Pato no tucupi e maniçoba”, indicou um segundo, ressaltando os pratos típicos.

Já um terceiro comentário sugeriu a gravação de um programa especial sobre a festa: “'Que história é essa, Porchat?' só sobre o Círio???”

image Publicação de Fábio Porchat em uma rede social. (Foto: Reprodução / X)

A importância do Círio de Nazaré

O Círio de Nazaré é considerado uma das maiores festas religiosas do mundo, reunindo milhares de devotos em procissão pelas ruas de Belém todos os anos durante o mês de outubro.

Dentre os muitos devotos de Nossa Senhora de Nazaré, o evento também recebe muitos famosos para participar e apreciar a beleza da fé do povo paraense e a tradição do Círio.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

