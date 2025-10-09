Exposição ‘Encontros’ no Museu do Círio emociona turistas e paraenses em Belém

A exposição Encontros, aberta desde janeiro no Museu do Círio, em Belém, tem revelado como a maior festa religiosa do Pará é vivida, lembrada e narrada por diferentes gerações. A mostra permanente, renovada após 15 anos, reúne mantos históricos, ex-votos, cordas da procissão e uma série de registros fotográficos, convidando turistas e paraenses a refletirem sobre a força da devoção a Nossa Senhora de Nazaré.

O guia de turismo Flávio Cunha, 34 anos, afirma que o espaço é parada obrigatória nos roteiros com visitantes de Belém. Para ele, a exposição ajuda a traduzir a intensidade da fé que se renova todos os anos. “O que chama a atenção é a devoção. Só o paraense entende o que significa estar na corda, debaixo do sol, pagando promessas. É algo que emociona quem vem de fora”, contou.

Flávio Cunha, guia de turismo, conduziu o agente de saúde Luan Nunes, 23, pelo espaço (Ivan Duarte / O Liberal)

Turistas confirmam essa impressão. O paulista Luan dos Santos Nunes, 23 anos, agente comunitário de saúde, visitou o Museu pela primeira vez e ficou surpreso com os detalhes. “Já tinha visto alguns vídeos do Círio pela internet, mas não entendia bem. Aqui, os pedidos feitos pelos fiéis nos ex-votos ajudam a compreender melhor o que significa o Círio”, disse.

Descobertas sobre a origem portuguesa do Círio

A bancária Suelma Sousa, 34 anos, natural do Piauí, ficou impressionada com a dimensão histórica revelada pela mostra. “Eu não sabia que o Círio tem origem em Portugal. É muito interessante perceber como uma tradição antiga atravessou séculos e permanece tão viva, transformando a cidade inteira em outubro”, relatou. Para ela, o Museu oferece um mergulho não apenas no passado, mas também na fé cotidiana dos paraenses.

Suelma Sousa, bancária, veio do Piauí conhecer o espaço e se surpreendeu com as descobertas (Ivan Duarte / O Liberal)

Suelma também destacou o impacto da devoção popular. “O que mais me marcou foi ver as promessas simples, às vezes de cura de doenças ou de proteção de animais de estimação. Muitas vezes a gente esquece de recorrer a Deus nesses detalhes, e aqui a gente percebe como isso transforma vidas”, afirmou.

Símbolos históricos

Segundo o diretor do Museu do Círio, Márcio Figueiredo, a proposta da mostra é aproximar a memória oficial da vivência popular. Entre os destaques estão o manto e a corda do Círio 200, marcados pela participação da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré e pelo último trabalho da irmã Esther Paes França, responsável por 19 mantos da festa.

Márcio Figueiredo, diretor do MC, mostra a corda que foi utilizada no Círio de número 200 (Ivan Duarte / O Liberal)

Outro ponto de destaque é a diversidade dos ex-votos, que vai de peças em cera a carteiras de trabalho, vestidos de noiva e até um veículo com letreiro de táxi ofertado nos anos 1990. “Hoje dificilmente alguém faria uma promessa pela conquista de um táxi; talvez, por um carro de aplicativo. Mas as pessoas continuam pedindo emprego, saúde, família. A forma muda, mas a devoção permanece”, disse Figueiredo.

Exposição “Encontros”

Local : Museu do Círio - Rua Padre Champagnat, s/n, Cidade Velha (Complexo Feliz Lusitânia)

: Museu do Círio - Rua Padre Champagnat, s/n, Cidade Velha (Complexo Feliz Lusitânia) Horário : de terça a quinta-feira, das 9h às 14h / de sexta a domingo, das 9h às 17h

: de terça a quinta-feira, das 9h às 14h / de sexta a domingo, das 9h às 17h Valor do ingresso: R$ 4 com gratuidade para professores, estudantes e maiores de 60 anos (com comprovação) e para o público em geral às terças e domingos.

