Encontro com Patrícia Poeta vai celebrar o Círio de Nazaré ao vivo de Belém; saiba quando!

O programa "Encontro com Patrícia Poeta" será transmitido ao vivo direto de Belém do Pará na próxima segunda-feira (13), em uma edição especial do Círio de Nazaré. Levando a devoção e a tradição da maior manifestação religiosa do Brasil para todo o país, a atração da TV Globo mergulha na fé e nos encantos da capital paraense.

O especial de Círio de Nazaré do "Encontro" promete ser um mergulho na cultura de Belém, reunindo histórias emocionantes, música e um roteiro pelos cartões-postais mais amados da cidade. A data é um marco para os telespectadores, em especial para os paraenses, que poderão acompanhar uma homenagem à sua festa máxima.

Patrícia Poeta faz roteiro inspirado em Joelma: Ver-o-Peso, Estação das Docas e Açaí

Em VTs gravados exclusivamente para o programa, a apresentadora Patrícia Poeta percorre um roteiro turístico inspirado na icônica música "Voando pro Pará", da cantora Joelma. A jornada destaca a riqueza histórica, cultural e gastronômica de Belém.

Ver-o-Peso

O passeio começa no Ver-o-Peso, um dos mercados públicos mais antigos da América Latina, fundado no século XVII. O local é um verdadeiro templo de temperos típicos, ervas medicinais e delícias regionais, como o tucupi.

VEJA MAIS

Estação das Docas

Em seguida, a visita é na Estação das Docas, um moderno complexo turístico instalado em antigos armazéns, hoje transformado em um espaço de convivência às margens da Baía do Guajará.

Mangal das Garças e Forte do Presépio

A apresentadora também explora o Mangal das Garças, um parque ecológico que abriga a fauna e a flora amazônicas, e o Forte do Presépio, construção histórica de 1616 que marca o local de fundação da cidade.

Point do Açaí

O tour gastronômico termina no Point do Açaí, reduto tradicional onde se saboreia o autêntico açaí paraense, servido fresco e acompanhado de peixe frito, farinha e camarão seco.

Romaria fluvial e convidados especiais: Gaby Amarantos e Carimbó

Outro grande momento do programa será o VT dedicado à Romaria Fluvial do Círio, uma das mais emocionantes. A manifestação de fé reúne cerca de 3 mil embarcações na Baía do Guajará, em uma emocionante homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. A romaria, que simboliza a chegada da imagem da santa à capital, é um espetáculo de devoção sobre as águas.

Na transmissão ao vivo, Patrícia Poeta recebe convidados que celebram a cultura e o espiritualidade paraense. A cantora Gaby Amarantos leva o som e a energia vibrante do Norte. Um grupo de carimbó, ritmo símbolo da identidade paraense, também se apresenta. O programa ainda destaca as histórias de fé de romeiros e devotos, que compartilham as graças alcançadas por meio da intercessão da Virgem de Nazaré.

O "Encontro com Patrícia Poeta" vai ao ar na TV Globo de segunda a sexta-feira, após o "Bom Dia Brasil", celebrando o Círio de Nazaré 2025.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)