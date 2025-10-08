Doc da TV Liberal mostra o Círio de Nazaré mais longo, com quase dez horas de duração

Em 10 de outubro de 2004, a fé e o jornalismo caminharam juntos pelas ruas de Belém, capital do Estado do Pará. Era o segundo domingo daquele ano, e uma multidão de devotos e fiéis em geral participaram do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, Rainha da Amazônia. Ocorre que a Grande Romaria daquele ano acabou sendo marcada pela demora da chegada dos participantes ao local de chegada, ou seja, à Praça Santuário, no centro da cidade, quase dez horas depois de sua saída na frente da Catedral Metropolitana, no bairro da Cidade Velha. Esse momento inesquecível da maior procissão do mundo é esmiuçado no documentário "No Tempo do Círio - a procissão mais longa da história" que a TV Liberal exibirá nesta quinta-feira (9), às 15h30, na edição especial da "Sessão Especial" de Círio. O documentário também estará disponível no Globoplay e no YouTube.

Ao contrário da tradicional chegada da Berlinda com a Imagem Peregrina de Nazaré no final da manhã, a Grande Romaria naquele ano chegou ao seu destino por volta das 16h30, configurando-se em um fato histórico único. Por isso, a TV Liberal, que fez a cobertura jornalística da manifestação religiosa em 2004, vai contar os bastidores daquele Círio e revelar os motivos que fizeram a procissão chegar depois das 16h na Praça Santuário.

O documentário "No Tempo do Círio - a procissão mais longa da história" foi produzido e editado pelo jornalista Léo Nunes, integrando a equipe de profissionais da TV Liberal. Ele ouviu pessoas que estiveram envolvidas na organização da festa e na transmissão da televisão naquele ano. Léo Nunes diz que a ideia do documentário partiu da curiosidade de imaginar o quão impensável é, hoje em dia, uma edição tão longa da festa, chegando depois das 4 da tarde. Também da importância histórica da procissão em que os promesseiros mais tempo estiveram com Nossa Senhora de Nazaré.

"Muito difícil que uma procissão com essa duração um dia volte a ocorrer. Desde aquele ano, não tivemos outras edições tão longas. O Círio passou a ter a duração que conhecemos atualmente, porque o formato da corda mudou naquele ano e se viu que era o melhor caminho”, pontua Léo.

A produção é também um pedido de muitos telespectadores da TV Liberal, que aguardavam a disponibilização pública do conteúdo. "É a primeira vez que essa edição é tema de um especial. O arquivo da TV Liberal preserva uma grande quantidade de edições do Círio. É o maior acervo audiovisual da festividade. A íntegra da edição de 2004 está disponível em 10 fitas do arquivo da emissora. O material nunca havia sido utilizado em um documentário. É um momento histórico e que tínhamos que disponibilizar ao público", conta Léo.

No rumo da fé

Desse modo, o documentário entrevistou pela primeira vez, 21 anos depois, o coordenador da Diretoria do Círio na época. Oswaldo Mendes Filho contou detalhes inéditos que levaram aquela edição do Círio a ser histórica.

A Berlinda com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chega à Praça Santuário, no centro de Belém (Foto: Divulgação)

"Nós tínhamos um grande problema, em 2004, que era tentar encontrar uma solução para a corda do Círio. As duas procissões da Trasladação e do Círio, até o ano de 2003, que tinham a corda no formato de “U” atrelada à Berlinda, apresentavam o mesmo problema. A gente não conseguia andar, e para conseguir andar, éramos obrigados a desatrelar a corda da Berlinda. Porque, senão, ninguém chegaria na Trasladação na Catedral e no Círio na Basílica Santuário. Então, tínhamos que encontrar uma solução que atendesse esses dois grandes problemas das duas grandes procissões.”, disse o diretor da Festa do Círio em 2004.

Uma atração no doc é uma entrevista histórica com o jornalista Gilson Faria, falecido em junho deste ano. "Aquele Círio foi um testemunho. Eu pedi para Nossa Senhora para que ela me ajudasse a levar a transmissão até o final", disse Gilson em entrevista ao documentário.

"O Gilson nos concedeu uma excelente entrevista no ano passado para falar sobre os bastidores daquela transmissão. Foi ele que narrou as edições mais longas da história do Círio, entre o final da década de 1990 e início dos anos 2000. O especial é também uma homenagem ao jornalista que por 10 anos usou a sua voz potente para narrar este momento tão importante para os paraenses", destaca Léo Nunes.

Profissionais envolvidos na organização daquele Círio e na transmissão da TV Liberal - uma das mais longas feitas ao vivo da emissora - também fazem parte do doc. "A procissão do Círio durou pouco mais 9h. Chegou por volta de 16h15 da tarde na Praça Santuário. Normalmente, uma procissão do Círio dura entre 5h e 6h. A principal questão apontada pela direção foi a mudança no formato da corda naquele ano. Até 2003, a corda era em formato de 'U'. No Círio de 2004, a corda passou a ter o formato de como conhecemos atualmente, em 'linha reta' ", afirma Léo Nunes. Ele ressalta que o Círio de 2004 segue sendo o mais longo até os dias atuais. Antes, os mais longos tinham sido os de 2000, com cerca de oito horas, e o de 1996.

Profissionais da TV Liberal falam sobre a cobertura da Grande Romaria em outubro de 2004 (Foto: Divulgação TV Liberal)

Sobre como foi fazer esse trabalho, Léo diz: "O documentário é quase como se fosse um passeio pela transmissão da TV Liberal. Assisti às fitas da íntegra da transmissão e com imagens brutas. São 10 fitas beta. Olhei todo esse material e fui 'custando' os principais momentos daquele Círio. Depois, entrevistamos alguns dos personagens envolvidos". Léo que o trabalho dos profissionais de Imprensa naquele Círio foi extremamente cansativo e que os principais vilões naquele momento foram o sol e o calor.

Esse jornalista atua como editor e coordenador do Acervo da TV Liberal - está na emissora há sete anos. Ele repassa que entre pesquisa, começo das entrevistas e a edição foi um ano (começou em 2024) para concluir o documentário sobre o Círio 2004. "Nesse documentário, o público vai ver momentos marcantes do Círio, história e conhecer os motivos e bastidores que levaram aquela procissão se tornar tão longa. Além disso, o público também verá a força dos promesseiros da corda que estiveram até o final em nome da fé", finaliza Léo.⁠

Serviço:

Doc 'No Tempo do Círio - a procissão mais longa da história'

A ser exibido em 9 de outubro, às 15h30

Na TV Liberal





