Círio 2025: romeiros de Castanhal iniciam caminhada de fé rumo à Basílica de Nazaré, em Belém

Em preparação para o Círio de Nazaré, a tradicional caminhada de Castanhal, no nordeste paraense até Belém, que já soma 46 anos de devoção, começou na madrugada desta quarta-feira (8). Mais de mil fiéis participam do trajeto pela rodovia BR-316, em uma demonstração de fé e gratidão à Nossa Senhora de Nazaré, que antecede a Grande Procissão, neste domingo (12). A caminhada partiu da frente da igreja matriz de São José, às 7h. À frente dos romeiros segue o grupo do Terço dos Homens, conduzindo orações e cânticos durante o percurso. A imagem de Nossa Senhora é levada em uma berlinda instalada sobre o carro de um promesseiro, que acompanha a caminhada ano após ano

A coordenadora do grupo de Castanhal, Mariana Magalhães, que participa há 46 anos da caminhada de fé rumo à Basílica de Nazaré, relata que, ao longo dos anos, o pai dela - que iniciou a tradição - veio proporcionado melhorias nas condições oferecidas, como mais suporte em alimentação e segurança para que o grupo chegue bem à basílica. E destaca que essa é uma devoção passada de pai para filha.

“Por meio da influência dele, dos amigos que fez aqui em Castanhal, ele foi contatando essas pessoas. Hoje, tornou-se essa referência que alguns amigos dele chamam de ‘Romaria do Nazareno’, mas ele corrigia, dizendo que era a de Maria, pois era para Maria que ele a fazia. Eu participo desde criança; digo que ele não perguntou se queríamos participar, ele simplesmente nos colocou”, conta.

A cada ano, o grupo só cresce, como relata Mariana. “Nessa caminhada agora, estamos sem a presença física dele, porém, onde ele estiver, intercederá por nós e nos ajudará. Ao longo dessa jornada, outros grupos se aproximam e se juntam aos nossos. Não temos restrições; acolhemos a todos para oferecer estrutura e suporte, a fim de que a grande maioria consiga chegar lá e pagar sua promessa. Castanhal já se tornou um polo, pois muitas pessoas vêm de outros municípios, param aqui, esperam o grupo sair para que todos sigam juntos na mesma fé, na mesma união e sintonia com Maria”, diz a devota.

A cozinheira Marlúcia do Socorro Silva, de 52 anos, participa da romaria há 13 anos com as irmãs. “Sempre fazemos a caminhada juntas [ela e as irmãs]. Começamos por uma promessa e que foi alcançada. De lá para cá, seguimos todos os anos”, conta ela, ao destacar que, anualmente, elas se preparam e ficam na expectativa para esse momento.