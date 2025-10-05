Promessa de mãe vira arte decorativa sobre o Círio

Maria Fernanda Costa tinha 20 anos quando enfrentou uma gestação de altíssimo risco após dois abortos espontâneos. Com histórico de útero fragilizado, passou nove meses sob ameaça constante de perda. “Corri o risco de perder a minha filha várias vezes”, lembra. Durante a gravidez, fez uma promessa à Nossa Senhora de Nazaré: se a criança nascesse saudável, ela a carregaria no colo durante toda a Trasladação. A filha nasceu bem.

Cumprir a promessa não foi fácil. Na noite da procissão, Maria Fernanda percorreu todo o trajeto com a bebê de 8 meses, pesando 19 quilos, nos braços. “Cheguei com os pés sangrando, mas paguei. Eu não dei ela pra ninguém carregar pra mim, porque a promessa era exatamente essa”, conta. A caminhada foi feita com o apoio de familiares, com paradas para amamentar, trocar fraldas e acalmar a criança. “Ventava muito. Foi sofrido, mas conseguimos”, lembra.

Experiência de fé virou inspiração para linha de produtos

Hoje, aos 44 anos, Maria Fernanda transforma essa vivência de fé em trabalho. À frente da marca Di Cor em Flor, ela desenvolve anualmente uma coleção de peças decorativas com temática inspirada no Círio. Entre os itens estão copos americanos personalizados, jarras e pratos de parede. “Nossa Senhora sempre esteve presente em tudo. Não tinha como não fazer uma coleção sobre o Círio”, afirma.

A coleção de 2025 se inspira na cena do caboclo Plácido encontrando a imagem de Maria à beira do igarapé. “Nossa arte vai muito dessa inspiração, do momento em que Nossa Senhora é achada no meio da mata fechada”, explica. Elementos da floresta amazônica estão presentes nas ilustrações, como folhagens, frutas regionais e o tambatajá. “Esses são os elementos que a gente trabalha”, completa.

Marca alcança novas regiões, mas mantém essência devocional

Com a marca ganhando projeção nacional, a coleção de 2025 será vendida também em lojas parceiras em São Paulo e Florianópolis. “Começamos a produção em julho por causa dessa demanda”, conta. Apesar da expansão, ela destaca a importância de manter o equilíbrio entre o trabalho e a fé. “Tem a Maria Fernanda artista plástica, mas também tem a mãe e a esposa que quer ver a passagem da Santa com a família”, diz.

Imagem de Nossa Senhora de Nazaré sendo pintada em um copo americano (Carmem Helena / O Liberal)

A fé, segundo ela, atravessa toda a sua trajetória. De origem portuguesa, cresceu em um ambiente de devoção mariana. “Na entrada da casa do meu pai tem uma mesa com uma imagem de Nossa Senhora. A gente tem uma intimidade muito grande com ela”, afirma.

