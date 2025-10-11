Amaury Lorenzo dança carimbó em Belém e declara amor pelo Pará

O ator Amaury Lorenzo está em Belém e encantou os seguidores ao publicar um vídeo dançando carimbó, ritmo tradicional do Pará. No registro, o artista também fez uma declaração de amor ao estado e destacou sua admiração pela cultura e pelo povo paraense.

Na publicação, Amaury aparece junto a um grupo de carimbó, dança típica da região. Na legenda, contou que não sabe dançar o ritmo, mas que foi “chamado pela ancestralidade” e aproveitou para exaltar o estado: “A gente deveria agradecer por o Pará ser do Brasil! Que sorte a nossa! Como sou feliz aqui! Salve o Grão-Pará e seu povo, que tanto amo! Todo o meu respeito a esta terra poderosa! Salve a cultura popular brasileira!”, escreveu.

O ator já esteve em Belém em diversas ocasiões, tanto a trabalho quanto a lazer, e costuma demonstrar carinho especial pela capital paraense e suas tradições.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em OLiberal.com)