Cop Talks debate COP 30 e sustentabilidade em Belém

Evento exclusivo nesta quinta-feira (25), no Espaço Liberal, terá cases de empresas e instituições sobre a Amazônia

Andreza Dias

O Cop Talks reunirá, nesta quinta-feira (25), empresas, pesquisadores e autoridades locais para discutir os preparativos e ações voltadas à COP 30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em Belém em 2025. O encontro, exclusivo para convidados, ocorrerá no Espaço Liberal, a partir das 19h. 

A programação inclui a apresentação de cases de sustentabilidade na Amazônia, com parceiros que atuam em diferentes setores estratégicos da região. Entre eles estão, Sinobras, Sistema OCB, Grupo Status, Faepa, Ciclus Amazônia e Banco da Amazônia.

Serviço — O Liberal COP Talks

Onde: Espaço Liberal – Av. Rômulo Maiorana, 2473, 4º andar, Marco, Belém-PA.

Quando: Hoje, quinta-feira, 25 de setembro de 2025, a partir das 19h.

Quem pode participar: Evento exclusivo para convidados do Grupo Liberal. Também terá transmissão ao vivo pelo canal de O Liberal no YouTube.

Dress code: Esporte fino ou business casual.

Programação

19h – Abertura

19h45 – Primeiro painel:

“COP e os Desafios Ambientais da Amazônia”

➝ Com participação de João Arroyo e Luciano Montag.

➝ Apresentação de cases de sucesso de patrocinadores ao final.

21h10 – Segundo painel:

“O Legado da COP30 na Amazônia e no Mundo”

➝ Com participação de Gilmar Pereira e Taynara Gomes.

➝ Apresentação de cases de sucesso de patrocinadores ao final.

22h10 – Encerramento das apresentações

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Árvore do Círio: uma releitura criativa em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré

Yeda Chaves transforma a própria casa em um altar criativo de devoção a Nossa Senhora de Nazaré, misturando fé, cultura e memória afetiva

24.09.25 8h00

BELÉM

Obra da Nova Tamandaré chega a 96% e revela visual da Quadra F

As obras do parque abrangem toda a extensão do canal da Avenida Tamandaré, com cerca de 1,4 quilômetro

23.09.25 10h03

BELÉM

Brechó da Trindade: solidariedade que transforma vidas e une casais

O brechó foi criado como uma alternativa para arrecadar fundos destinados às ações sociais da paróquia

22.09.25 21h44

BELÉM

Em Belém, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência celebra a reabilitação

Celebrar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é reconhecer que a luta pela igualdade de direitos precisa ser diária e coletiva

20.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

VISITAÇÃO

Maior navio de guerra da América Latina atraca em Belém com visitação aberta ao público

O Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico” atraca no porto de Belém na próxima quinta-feira (25)

22.09.25 18h37

BELÉM

Vídeo flagra ato de vandalismo contra patinete elétrico em canal de Belém

O equipamento pertence à empresa Jet, que há cerca de um mês mantém parceria com a Prefeitura de Belém

21.09.25 20h04

MEIO AMBIENTE

COP Talks estreia Espaço Liberal e traz debates sobre a COP 30 e a Amazônia

Evento também marca a inauguração do Espaço Liberal

21.09.25 8h00

BELÉM

Obra da Nova Tamandaré chega a 96% e revela visual da Quadra F

As obras do parque abrangem toda a extensão do canal da Avenida Tamandaré, com cerca de 1,4 quilômetro

23.09.25 10h03

