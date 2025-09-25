Cop Talks debate COP 30 e sustentabilidade em Belém

O Cop Talks reunirá, nesta quinta-feira (25), empresas, pesquisadores e autoridades locais para discutir os preparativos e ações voltadas à COP 30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em Belém em 2025. O encontro, exclusivo para convidados, ocorrerá no Espaço Liberal, a partir das 19h.

A programação inclui a apresentação de cases de sustentabilidade na Amazônia, com parceiros que atuam em diferentes setores estratégicos da região. Entre eles estão, Sinobras, Sistema OCB, Grupo Status, Faepa, Ciclus Amazônia e Banco da Amazônia.

VEJA MAIS

Serviço — O Liberal COP Talks

Onde: Espaço Liberal – Av. Rômulo Maiorana, 2473, 4º andar, Marco, Belém-PA.

Quando: Hoje, quinta-feira, 25 de setembro de 2025, a partir das 19h.

Quem pode participar: Evento exclusivo para convidados do Grupo Liberal. Também terá transmissão ao vivo pelo canal de O Liberal no YouTube.

Dress code: Esporte fino ou business casual.

Programação

19h – Abertura

19h45 – Primeiro painel:

“COP e os Desafios Ambientais da Amazônia”

➝ Com participação de João Arroyo e Luciano Montag.

➝ Apresentação de cases de sucesso de patrocinadores ao final.

21h10 – Segundo painel:

“O Legado da COP30 na Amazônia e no Mundo”

➝ Com participação de Gilmar Pereira e Taynara Gomes.

➝ Apresentação de cases de sucesso de patrocinadores ao final.

22h10 – Encerramento das apresentações