Cop Talks: conheça os participantes que debatem sustentabilidade em evento do Grupo Liberal

O Cop Talks reunirá, nesta quinta-feira (25), empresas, pesquisadores e autoridades locais para discutir os preparativos e ações voltadas à COP 30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em Belém em 2025. O encontro, exclusivo para convidados, ocorrerá no Espaço Liberal, a partir das 19h. Saiba mais sobre quem integra o evento.

O primeiro painel, intitulado “A COP e os desafios ambientais da Amazônia”, contará com a participação de João Arroyo, doutor em Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e pró-reitor de Pesquisa e Extensão coordenador do Comitê Nacional do Grupo Ser Educacional para a Cop 30 e autor de mais de uma dezena de livros. A mesa terá também a presença de Luciano Montag, biólogo, pesquisador e professor universitário da Universidade Federal do Pará e coordenador do Programa de Pós-graduação em Ecologia (2024–2026), onde aborda ecologia, biodiversidade e conservação de peixes amazônicos.

Já o segundo painel, “O legado da COP 30 na Amazônia e no mundo”, reunirá Gilmar Pereira da Silva, reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), pedagogo de formação com doutorado em Educação, com áreas de interesse em movimentos sociais, política da educação, bem como universidade pública e desenvolvimento da Amazônia. Além da arquiteta e urbanista Taynara Gomes, pesquisadora e colaboradora da Rede Observatório das Metrópoles (Núcleo Belém), Grupo Urbanização e Natureza na Amazônia (Urbana) e Laboratório Cidades da Amazônia (Labcam UFPA), professora do curso no CESUPA com desenvolvimento em temas como justiça climática, justiça racial, planejamento urbano e regional e políticas públicas.

A mediação ficará a cargo da jornalista Nélia Ruffeil, formada pela Faculdade de Comunicação Hélio Alonso (RJ), com mestrado em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local pela UFPA e especialização em Gerência de Jornalismo pela FGV, com ampla experiência em comunicação.