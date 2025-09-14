Grupo Liberal lança novo espaço e aprofunda debates voltados à COP 30 e ao desenvolvimento no Pará

O Grupo Liberal realiza, no próximo dia 25, o COP Talks, evento que aprofunda a agenda de debates da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) de Belém e marca a inauguração do Espaço Liberal, um espaço recém-criado, no terceiro andar do prédio sede do jornal O Liberal, localizado no bairro do Marco, em Belém. Com capacidade para 100 pessoas, o estúdio foi idealizado pelo CEO do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, e funcionará como um local multiuso, dedicado a rodas de conversas sistemáticas e debates sobre temas estratégicos para o Estado do Pará, incluindo ativismo socioambiental, pesquisa, desenvolvimento sustentável e as cadeias produtivas locais.

CEO do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana destacou a importância dessa iniciativa. “É muito simbólico para nós inaugurarmos o Espaço Liberal com o Cop Talks, que é uma das nossas principais entregas dentro do pacote COP 30, que ofertamos ao mercado. Uma grande roda de conversa envolvendo pesquisadores, representantes das cadeias produtivas do Estado e especialistas que irão discutir o legado da COP 30 para o Brasil, para o mundo e, principalmente, para a cidade de Belém”, afirmou.

O espaço contará com estrutura completa de áudio e vídeo, transmissão ao vivo e link dedicado de internet, permitindo que os conteúdos gerados sejam distribuídos em todas as plataformas do Grupo Liberal.

A vice-presidente do Grupo Liberal, Rose Maiorana, também destacou a relevância desse evento. “Às vésperas da COP 30 na Amazônia, as mudanças climáticas se destacam como pauta de extrema relevância para toda a sociedade mundial. Como grupo de comunicação, respeitamos o dever social e compromisso ambiental de ampliar e aprofundar essa discussão. Em breve, inauguraremos um novo espaço de fomento à informação e desenvolvimento da nossa região”, afirmou.

Na estreia, será realizado o COP Talks, evento componente do projeto de Cobertura da Conferência das Partes 2025, realizado pelo Grupo Liberal. “A iniciativa promove debates estratégicos e relevantes sobre mudanças do clima, sustentabilidade, economia verde, entre outras temáticas, conectando especialistas, empresas e líderes do setor, além de impulsionar o engajamento do mercado, fomentar soluções e apresentar cases de sucesso para um futuro sustentável, destacando o papel da região Norte no cenário global da transição ecológica”, afirmou a vice-presidente da empresa.

Ainda segundo Rose, é um momento de intensa reflexão. “Isso nos enche de satisfação, pois priorizamos estabelecer novos e permanentes diálogos com a nossa audiência, clientes e parceiros”, disse. “Trabalhamos incansavelmente para estabelecer conexões sólidas e alinhadas com o comportamento de consumo da nossa audiência. Amamos o nosso estado do Pará e nos esforçamos para trazer as últimas novidades em tecnologias e formatos de comunicação que façam sentido, ampliem o repertório dos nossos conteúdos e ajudem a transformar positivamente a vida das pessoas”, afirmou.

Diretor executivo de Entretenimento, Promoções e Rádio Web, Ney Messias reforçou que o evento foi pensado para criar um espaço de debate profundo sobre os impactos da conferência climática, mas também como uma oportunidade de gerar conteúdo para múltiplos canais do Grupo, incluindo impresso, digital, redes sociais e transmissão ao vivo.

Painéis temáticos

O evento contará com dois painéis temáticos. O primeiro, marcado para às 19h20 do dia 25, terá como tema “A COP e os desafios ambientais da Amazônia”, mediado pela jornalista Nelia Ruffeil e com a participação de João Arroyo, doutor em Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente; Leandro Juen, pesquisador e professor da UFPA; Guilherme Minssen, diretor do Sistema Faepa/Senar; e Ian Corrêa, vice-presidente de Operações da Sinobras.

Já o segundo painel, às 20h30, também com a mediação da jornalista Nelia Ruffeil, discutirá “O Legado da COP 30 na Amazônia e no Mundo”, com a presença confirmada de Gilmar Pereira, reitor da UFPA, além de outros pesquisadores que ainda serão anunciados. A programação prevê ainda apresentações de cases de patrocinadores, oferecendo uma integração entre debates acadêmicos e experiências práticas do mercado.

Ney Messias detalhou que o Espaço Liberal terá uma agenda contínua, promovendo rodas de conversa a cada 15 dias, conhecidas como LibTalks, que abordarão questões diversas relacionadas ao Pará, desde empreendedorismo sustentável até políticas públicas e inovação. E destacou que, mesmo com o crescimento das novas tecnologias, o principal ativo do Grupo Liberal permanece sendo a credibilidade junto ao público. “Não importa o tipo de tecnologia que adotamos, nossa credibilidade é inegociável”, afirmou.

O COP Talks será aberto às 19h, com a presença de representantes do Grupo Liberal, incluindo Ronaldo Maiorana, CEO; Rose Maiorana, vice-presidente; e Ney Messias, que atuará como mestre de cerimônia. A programação integra também um estudo especial a ser entregue durante o evento, refletindo o compromisso do Grupo Liberal em oferecer informações aprofundadas e relevantes para o mercado e para a sociedade. Messias destacou que o espaço permitirá não apenas a discussão sobre a COP 30, mas uma série de debates sistemáticos sobre temas diversos do Pará, tornando-se um polo permanente de conhecimento e conteúdo para a região.

Entre os palestrantes já confirmados estão nomes de destaque do meio acadêmico e das cadeias produtivas mais importantes do Estado, incluindo o setor agropecuário e mineral, além de pesquisadores que contribuirão com estudos sobre desenvolvimento sustentável e impactos socioambientais. O Espaço Liberal, segundo Messias, funcionará como um laboratório de conteúdo, onde debates, entrevistas e apresentações poderão ser transformados em material jornalístico para todas as plataformas do Grupo Liberal, reforçando a estratégia de conteúdo multiplataforma e a presença consolidada do Grupo na Amazônia.

COP Talks

Quando: 25 de setembro

Local: Espaço Liberal | terceiro andar do prédio sede do jornal O Liberal

Hora: 19h

Representantes do Grupo Liberal falam sobre o evento

Ronaldo Maiorana (CEO do Grupo Liberal)

Rose Maiorana (vice-presidente do Grupo Liberal)

Ney Messias (mestre de cerimônia)

19h20 – Painel: A COP e os desafios ambientais da Amazônia

Jornalista Nelia Ruffeil (mediadora)

Dr. João Arroyo (Doutor em Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente)

Dr. Leandro Juen (pesquisador e professor da UFPA)

Guilherme Minssen (diretor do Sistema Faepa/Senar)

Ian Corrêa (vice-presidente de Operações – Sinobras)

20h30 – Painel: O Legado da COP 30 na Amazônia e no Mundo

Jornalista Nelia Ruffeil (mediadora)

Gilmar Pereira (reitor da UFPA)

Outros nomes de pesquisadores ainda estão sendo confirmado para participar deste painel

Case do Patrocinador (fala do representante)

Case do Patrocinador (fala do representante)