cop talks estreia espaço liberal e traz debates sobre a cop 30 e a amazônia

Pesquisadores e estudiosos do Pará e da Amazônia vão marcar presença, na próxima quinta-feira (25), no COP Talks, evento que aprofunda a agenda de debates da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) de Belém e marca a inauguração do Espaço Liberal, um espaço recém-criado, no terceiro andar do prédio sede do jornal O Liberal, localizado no bairro do Marco, em Belém.

O evento contará com dois painéis temáticos, ambos com a mediação da jornalista Nélia Ruffeil. O Painel 1 - “A COP e os desafios ambientais da Amazônia” - contará com a participação de João Arroyo, doutor em Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, e Luciano Montag, biólogo, pesquisador e professor universitário.

Já o Painel 2 - “O legado da COP 30 na Amazônia e no mundo” - reunirá o reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Gilmar Pereira, e a arquiteta e urbanista Taynara Gomes, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Pará (CAU-PA). Também haverá a participação de alguns patrocinadores do projeto COP com a apresentação de explanações de cases de sucesso sobre iniciativas referentes ao meio ambiente, oferecendo uma integração entre debates acadêmicos e experiências práticas do mercado.

Estrutura completa de áudio e vídeo

Com capacidade para 100 pessoas, o Espaço Liberal funcionará como um local multiuso, dedicado a rodas de conversas sistemáticas e debates sobre temas estratégicos para o Estado do Pará, incluindo ativismo socioambiental, pesquisa, desenvolvimento sustentável e as cadeias produtivas locais.

O espaço contará com estrutura completa de áudio e vídeo, transmissão ao vivo e link dedicado de internet, permitindo que os conteúdos gerados sejam distribuídos em todas as plataformas do Grupo Liberal. A vice-presidente do Grupo Liberal, Rose Maiorana, também destacou a relevância desse evento. “Às vésperas da COP 30 na Amazônia, as mudanças climáticas se destacam como pauta de extrema relevância para toda a sociedade mundial”, disse. “Como grupo de comunicação, respeitamos o dever social e compromisso ambiental de ampliar e aprofundar essa discussão. Em breve, inauguraremos um novo espaço de fomento à informação e desenvolvimento da nossa região”, afirmou.

Vice-presidente do Grupo Liberal, Rose Maiorana, destacou a relevância do evento (Foto: FABIOLA TUMA)

Na estreia, será realizado o COP Talks, evento componente do projeto de cobertura da conferência climática da ONU, realizado pelo Grupo Liberal. “A iniciativa promove debates estratégicos e relevantes sobre mudanças do clima, sustentabilidade, economia verde, entre outras temáticas, conectando especialistas, empresas e líderes do setor, além de impulsionar o engajamento do mercado, fomentar soluções e apresentar cases de sucesso para um futuro sustentável, destacando o papel da região Norte no cenário global da transição ecológica”, afirmou ainda Rose Maiorana.

Ainda segundo a vice-presidente do Grupo Liberal, é um momento de intensa reflexão. “Isso nos enche de satisfação, pois priorizamos estabelecer novos e permanentes diálogos com a nossa audiência, clientes e parceiros”, disse. “Trabalhamos incansavelmente para estabelecer conexões sólidas e alinhadas com o comportamento de consumo da nossa audiência. Amamos o nosso estado do Pará e nos esforçamos para trazer as últimas novidades em tecnologias e formatos de comunicação que façam sentido, ampliem o repertório dos nossos conteúdos e ajudem a transformar positivamente a vida das pessoas”, afirmou.

Espaço Liberal terá uma agenda contínua, promovendo rodas de conversa a cada 15 dias

O Espaço Liberal foi pensado para criar um espaço de debate profundo sobre os impactos da conferência climática, mas também como uma oportunidade de gerar conteúdo para múltiplos canais do Grupo, incluindo impresso, digital, redes sociais e transmissão ao vivo.

O local terá uma agenda contínua, promovendo rodas de conversa a cada 15 dias, conhecidas como LibTalks, que abordarão questões diversas relacionadas ao Pará, desde empreendedorismo sustentável até políticas públicas e inovação. O espaço permitirá não apenas a discussão sobre a COP 30, mas uma série de debates sistemáticos sobre temas diversos do Pará, tornando-se um polo permanente de conhecimento e conteúdo para a região. Funcionará, ainda, como um laboratório de conteúdo, onde debates, entrevistas e apresentações poderão ser transformados em material jornalístico para todas as plataformas do Grupo Liberal, reforçando a estratégia de conteúdo multiplataforma e a presença consolidada do Grupo na Amazônia.

COP TALKS

O COP Talks será um encontro que reunirá empresas, estudiosos e autoridades locais para dialogar sobre os preparativos e ações voltadas à COP 30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O evento, que é exclusivo para convidados, será realizado no Espaço Liberal, na próxima quinta-feira, dia 25 de setembro, a partir das 19h.

A programação tem o patrocínio da Hydro, Agropalma, Natura, OCB, Grupo Status, Sebrae, Banco da Amazônia, Faepa, Equatorial, Ciclus, Sinobras, Fiepa e apoio da Vale.

Mediação dos painéis:

1. NELIA RUFFEIL (Jornalista)

PAINEL 1 - A COP E OS DESAFIOS AMBIENTAIS DA AMAZÔNIA

1. DR. JOÃO ARROYO (Doutor em Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente)

2. DR. LUCIANO MONTAG (Biólogo, Pesquisador e professor Universitário)

PAINEL 2 - O LEGADO DA COP 30 NA AMAZÔNIA E NO MUNDO

1. DR. GILMAR PEREIRA (Reitor da UFPA)

2. DRA. TAYNARA GOMES (Arquiteta e Urbanista, Presidente do CAU-PA)

Participantes - Cop Talks

Nélia Ruffeil

É jornalista, formada pela Faculdade de Comunicação Hélio Alonso (RJ), com mestrado em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local pela UFPA e especialista em Gerência de Jornalismo pela FGV. Com experiência em telejornalismo, passou por emissoras da Rede Globo em São José dos Campos, Nova Friburgo e Belém. Na bagagem, carrega histórias contadas como repórter, produtora, âncora e editora. Também atuou como professora universitária e na comunicação de empresas públicas e privadas. Hoje, é uma das fundadoras da Gaia-Falas da Amazônia, consultoria que oferece treinamentos de comunicação com alma e estratégia. É apaixonada por boas conversas e acredita no poder da escuta. Recentemente, produziu e apresentou podcasts em grandes eventos na Amazônia, como a Feira da Indústria do Pará (Fipa) e o Amazônia e Novas Economias (2024).

João Claudio Tupinambá Arroyo

Doutor em Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e mestre em Economia pela Universidade da Amazônia, onde está pró-reitor de Pesquisa e Extensão. Pesquisador e militante da Economia Solidária desde 1999, 9 livros publicados, todos acessíveis como ebook. Pedidos para arroyojc@hotmail.com. Siga @joao_arroyo. Também estou coordenador do Comitê Nacional do Grupo Ser Educacional para a Cop30. Antes, representei Belém na COP30 como secretário de gestão da prefeitura de Belém, até dezembro de 2024.

Luciano Fogaça de Assis Montag

É biólogo (PUC-SP, 1997), mestre (2001) e doutor (2006) em Zoologia pelo convênio UFPA/Museu Paraense Emílio Goeldi, com pós-doutorado na Texas A&M University (2017–2018). Professor titular da Universidade Federal do Pará, coordena o Programa de Pós-graduação em Ecologia (2024–2026) e é vice-coordenador do Eixo Biodiversidade e Conservação do Cisam-UFPA. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq (Nível 1D), lidera o grupo de pesquisa Ecologia de Peixes de Riachos do Brasil e integra redes o INCT-SinBiAm, PPBio AmOr e o PELD AmOr. Sua produção científica inclui mais de 140 artigos publicados em periódicos internacionais de relevância, abordando ecologia, biodiversidade e conservação de peixes amazônicos, com destaque para estudos sobre ecologia de comunidades aquáticas, ecologia trófica e conservação de espécies.

Gilmar Pereira da Silva Reitor da Universidade Federal do Pará

É pedagogo, com mestrado e doutorado em Educação. Professor titular da UFPA, ele tem a carreira no magistério marcada pela defesa da interiorização do ensino superior, com suas principais áreas de interesse científico ligadas a temáticas como trabalho, educação e desenvolvimento regional; política de educação superior e da educação profissional; educação e movimentos sociais, bem como universidade pública e desenvolvimento da Amazônia.

Taynara Gomes Arquiteta e Urbanista

Mestre e Doutora em Urbanismo pela Universidade Federal do Pará. Coordenadora de Pesquisa e Dados do Centro Brasileiro de Justiça Climática, professora do Centro Universitário do Pará (Cesupa) e Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Pará (CAU PA). Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Pará, mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU/UFPA), com dissertação intitulada "Santarém: uma articulação possível entre urbanização e natureza", e tese intitulada "Re-imaginar o campo da arquitetura e urbanismo: insurgências teóricas e metodológicas emergentes do cotidiano amazônico". Tem experiência profissional em coordenação e gerenciamento de projetos e programas, atuando principalmente em temas como justiça climática, justiça racial, planejamento urbano e regional e políticas públicas, com trabalhos desenvolvidos com a gestão pública na revisão de planos diretores e setoriais em municípios do Estado do Pará. Já compôs equipe de assessoria parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Atualmente é Coordenadora de Pesquisa e Dados do Centro Brasileiro de Justiça Climática (CBJC) e professora do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário do Pará (Cesupa). É pesquisadora e colaboradora da Rede Observatório das Metrópoles (Núcleo Belém), Grupo Urbanização e Natureza na Amazônia (Urbana) e Laboratório Cidades da Amazônia (Labcam UFPA) e, Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará.