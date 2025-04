Belém sedia evento climático Brasil-Alemanha em preparação para a COP30 nesta quinta (24)

Belém sediará a edição inaugural dos Climate Talks 2025 – Diálogos Climáticos Brasil-Alemanha, na próxima quinta-feira (24). Promovida pela Embaixada da Alemanha no Brasil, a iniciativa tem o apoio do Governo do Pará e surge com o propósito de impulsionar discussões sobre a crise climática em um momento estratégico para a capital paraense, que se prepara para receber a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). A programação ocorrerá no Centro de Treinamento e Formação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), no bairro do Marco.

Sob o tema “COP30 e Economia Circular – contribuições locais para o combate às mudanças climáticas”, o encontro será realizado em parceria com a Semas, a Federação das Indústrias do Pará (Fiepa) e o Sebrae.

A conferência reunirá representantes de alto nível do Brasil e da Alemanha, além de especialistas, representantes de comunidades locais, setor privado, sociedade civil e pesquisadores. O objetivo é discutir os impactos ambientais e as oportunidades que a economia circular oferece como estratégia de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, especialmente em contextos urbanos como o de Belém.

Segundo o secretário adjunto da Semas, Rodolpho Zahluth Bastos, “a economia circular surge como alternativa viável e urgente. Ao priorizar a reutilização, reparação, reciclagem e redução de desperdício, ela propõe um novo modelo de produção e consumo com circularidade de uso dos recursos e menor impacto ambiental. A adoção dessas práticas exige integração entre políticas públicas, iniciativa privada, comunidades e cooperação internacional”.

Entre os temas em debate no Climate Talks Belém estão os principais obstáculos enfrentados por governos e empresas na gestão de resíduos, soluções já existentes, formas de colaboração entre esferas locais e globais e o papel estratégico da economia circular.

Ainda de acordo com o secretário adjunto da Semas, a expectativa é que os Diálogos Climáticos fortaleçam o protagonismo da região amazônica nas negociações climáticas internacionais e consolidem caminhos concretos para uma transição ecológica mais justa e eficiente.