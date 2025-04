Com a COP 30, vendedores de pontos turísticos de Belém projetam crescimento de até 40% nas vendas

Com a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP 30, marcada para 2025, Belém se prepara para receber milhares de visitantes de diversas partes do mundo. A expectativa não está apenas entre os setores oficiais, mas também entre empreendedores locais, que atuam em praças e pontos turísticos da cidade. De acordo com vendedores entrevistados no Ver-o-Rio, Porto Futuro e Praça Batista Campos, o evento pode ser a virada de chave para a valorização da economia popular.

VEJA MAIS:



No Ver-o-Rio a movimentação já é maior, dizem comerciantes locais



No Ver-o-Rio , um dos espaços mais visitados da orla de Belém, a empreendedora Maria Valente dos Santos , que vende guaraná há três anos, está confiante no impacto positivo da COP 30 .

Mesmo antes do ápice do evento, em novembro deste ano, a empreendedora já observa uma crescente nas vendas e movimentação no ponto turístico: "Só do ano passado pra cá, já tivemos um crescimento de 40% aqui na barraca. O movimento aumentou muito e a segurança melhorou também”, afirma Maria.

Ela acredita que por ser um produto típico da Amazônia, o guaraná pode atrair os turistas. “É algo tradicional da nossa cultura, e quem vem de fora quer experimentar isso. Vamos estar de braços abertos para receber.”

Porto Futuro em obras, mas com otimismo no ar

No Porto Futuro, espaço que passa por obras de revitalização, a vendedora Ana Virgínia da Silva também vê a conferência climática como uma grande oportunidade.“Trabalho aqui há seis anos com lanches e comida típica. Apesar dos transtornos temporários, essa obra vai trazer melhorias que ficam pra sempre”, explica.

Ela acredita que o movimento de visitantes vai alavancar o comércio local:“Com a estrutura nova e a visibilidade que o evento traz, dá pra crescer até 30% nas vendas. A COP 30 é um privilégio pra cidade e vai ser muito próspera para nós”.

Praça Batista Campos quer atrair turistas com charme e tradição

Na Praça Batista Campos, uma das mais tradicionais de Belém, o vendedor de água de coco Emanuel Lopes, que atua no local há mais de 10 anos, destaca o aumento no fluxo de frequentadores locais — e acredita que o movimento turístico será ainda mais intenso. “A praça é linda e está sendo bem cuidada, e as pessoas estão voltando a frequentar. Com a COP, esperamos que os visitantes queiram conhecer esses espaços. Isso ajuda a movimentar nosso negócio e faz a economia girar”, disse o empreendedor.