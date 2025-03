Primeira COP no Brasil: por que Belém é o cenário ideal para o evento?

A COP30 vai ocorrer de 10 a 21 de novembro deste ano em Belém do Pará. O evento se apresenta como uma oportunidade ímpar para colocar a "Cidade das mangueiras" no foco da discussão global sobre o combate às mudanças climáticas.

Criada em 1995 e realizada pela primeira vez em Berlim, na Alemanha, a Conferência das Partes (COP) tem como propósito monitorar, atualizar e implementar medidas voltadas para a redução da emissão de gases de efeito estufa, contribuindo para a contenção do aquecimento global.

Com a realização da COP30, o Brasil ganha ainda mais visibilidade internacional, destacando suas iniciativas ambientais e sua liderança na busca por soluções para os desafios climáticos. Questões como a preservação da Amazônia e a transição para energias limpas estarão em evidência, reforçando o papel do país como referência mundial no setor.

Mas por que Belém é o lugar perfeito?

Com cerca de 1,5 milhão de habitantes, Belém, é a segunda maior cidade da região Norte e serve como porta de entrada para a maior floresta tropical do planeta: a Amazônia.

Situada às margens da baía do Guajará, onde os rios Guamá e Acará se encontram, a cidade possui 39 ilhas que correspondem a cerca de 65% de seu território. Essa configuração geográfica é um exemplo típico da região amazônica, mesclando espaços urbanos e ribeirinhos.

O clima quente e úmido de Belém tem um papel marcante na rotina local, com chuvas diárias que costumam ocorrer entre 15h e 16h, influenciando os hábitos da população.

Turismo: um convite à cultura e à história

Belém se destaca como um dos principais destinos turísticos do Norte do Brasil, proporcionando experiências autênticas que refletem a cultura e as tradições do povo paraense.

Antes da pandemia, em 2018, a cidade recebeu cerca de 640 mil turistas, movimentando aproximadamente R$ 120 milhões, segundo a Coordenadoria Municipal de Turismo (Belemtur).

O Círio de Nazaré, a maior manifestação religiosa católica do país, é um dos eventos mais icônicos da cidade. Realizado anualmente no segundo domingo de outubro, atrai cerca de dois milhões de fiéis em diversas celebrações, incluindo romarias e procissões dedicadas a Nossa Senhora de Nazaré.

Com mais de 200 anos de história, o Círio é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e pela UNESCO.

Além do Círio, Belém abriga pontos turísticos emblemáticos, como o Mercado Ver-o-Peso, um dos maiores mercados ao ar livre da América Latina. Fundado em 1625 como um posto fiscal português, o local se transformou em um polo comercial vibrante, onde se encontram desde peixes e frutas típicas até ervas medicinais e artesanato regional.

O complexo do Ver-o-Peso também inclui construções históricas, como o Mercado da Carne, a Praça do Pescador e o Solar da Beira, que fazem parte do patrimônio protegido pelo Iphan.

Culinária irresistível

A culinária do Pará é amplamente reconhecida dentro e fora do Brasil por sua originalidade e pelo uso de insumos típicos da Amazônia. Entre os pratos mais emblemáticos está a maniçoba, feita a partir da folha de maniva, que desperta a curiosidade dos visitantes pela sua preparação única e sabor marcante.

Quando se fala em gastronomia, o Pará se destaca como um dos grandes polos culinários do país, unindo a tradição indígena a influências portuguesas e africanas. Essa fusão de sabores fez com que Belém conquistasse o reconhecimento como o destino brasileiro mais bem avaliado por turistas estrangeiros em 2016, conforme levantamento do Ministério do Turismo.

Segundo a pesquisa, enquanto a gastronomia brasileira foi aprovada por 95,4% dos visitantes internacionais, a culinária paraense atingiu um impressionante índice de 99,2% de satisfação.

Estímulo a manter a floresta em pé

A realização da COP30 em Belém é mais do que uma oportunidade de colocar a cidade no mapa global; é um convite para que líderes mundiais conheçam de perto a riqueza da Amazônia e se engajem ainda mais na luta por sua conservação.

Além da importância ambiental, a floresta também se destaca pelo seu potencial econômico sustentável, seja por meio do turismo, da biodiversidade ou de investimentos em bioeconomia.

