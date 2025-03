Em mensagem a fiéis brasileiros, Papa Francisco destaca a COP 30

O Vaticano divulgou a mensagem do Papa Francisco para a Campanha da Fraternidade 2025 nesta quarta-feira (05/03). A campanha acontece na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) em Brasília, com o tema "Fraternidade e Ecologia Integral". No texto, que data do dia 11 de fevereiro, o pontífice elogiou a proposta de uma temática ecológica para a Conferência Episcopal Brasileira deste ano e destacou a disponibilidade da igraja com a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), realizada entre 10 e 21 de novembro, em Belém.

Na sua visão, o tema escolhido “expressa também a disponibilidade da Igreja no Brasil em dar a sua contribuição para que, durante a COP 30 do próximo mês de novembro, que se realizará em Belém do Pará, no coração da querida Amazônia, as nações e os organismos internacionais possam comprometer-se efetivamente com práticas que ajudem na superação da crise climática e na preservação da obra maravilhosa da Criação".

Francisco está internado desde 14 de fevereiro, para tratar um quadro de infecção respiratória. O líder não participa das celebrações da quarta-feira de cinzas que marcam o início da Quaresma, período de 40 dias que precede a Páscoa.

A Campanha da Fraternidade é realizada há mais de 60 anos, sempre no período da Quaresma, para incentivar os fiéis a vivenciarem a fé por meio da oração, do jejum e da caridade. Entre os momentos importantes da Campanha está a Coleta Nacional da Solidariedade, marcada para 12 e 13 de abril, durante o Domingo de Ramos. Os recursos levantados têm como destino projetos sociais em todo o Brasil, com foco nas comunidades em situação de vulnerabilidade.