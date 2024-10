Maniçoba: conheça o prato típico do Pará que é presença certa no almoço do Círio

No Círio de Nazaré, no Pará, a Maniçoba é o prato principal encontrado na mesa das famílias que celebram a maior festa religiosa do estado. Feita a partir da maniva, folha da mandioca, a comida desperta curiosidade pela aparência e pelo tempo de cozimento: demora 7 dias para ficar pronta, pois requer alguns cuidados devido ao ácido cianídrico presente nas folhas.

Qual a origem da Maniçoba?

O prato é de origem indígena, com influência africana e portuguesa. Nele, as folhas da mandioca (Manihot esculenta) são moídas e cozidas, dando origem à maniva, que resulta da moagem da folha.

Por que se cozinha a mandioca por 7 dias?

A mandioca brava é extremamente tóxica para o consumo se mal cozida. Antes de ser servida, precisa ser cozida por sete dias para retirar totalmente o PH ácido e o tanino presentes na folha. Por conta disso a preparação da maniçoba é um processo tão demorado, já que as folhas contidas nela são lavadas, fervidas e trituradas diversas vezes, até que estejam próprias para o consumo.

Como fazer maniçoba?

Ingredientes:

Maniva crua ou cozida;

Toucinho;

Charque;

Linguiça calabresa;

Paio;

Bacon;

Chouriço;

Bucho;

Costela de porco defumada;

Pé de boi;

Folhas de louro;

Sal a gosto;

Alho;

Cominho;

Pimenta.

Pegue uma panela grande e coloque a maniva, adicionando um pouco de água, sem deixar que a mistura fique muito fina. Adicione folhas de louro e deixe cozinhar por três dias. Aos poucos, coloque o toucinho refogado com alho e pimenta do reino e deixe ferver novamente por algumas horas. Adicione bacon, toucinho, chouriço, linguiça calabresa e o restante dos ingredientes e deixe ferver por mais três dias, mexendo cerca de três a quatro vezes durante o dia, antes de servir.