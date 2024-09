Maniçoba fica até 15% mais cara neste Círio, aponta Dieese

O Círio de Nazaré e a maniçoba compõem a mais antiga combinação do mês de outubro entre os paraenses. No entanto, um dos pratos típicos mais tradicionais da culinária regional está saindo 15% mais caro neste ano em comparação com 2023. Os dados constam de um levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA).

De acordo com a gastróloga Ana Ribeiro, que já vende maniçoba há cinco anos, desde agosto os clientes já começam a procurar pela maniçoba, mas, é na época do Círio que as vendas explodem. Para a quadra nazarena deste ano, porém, ela precisou reajustar os preços para acompanhar o aumento no preço dos ingredientes. “Ficou tudo muito mais caro este ano, e entre os insumos, o charque, principalmente. No geral, o preço de tudo dobrou. Como já tenho uma clientela fixa, precisei aumentar o valor da maniçoba que vendo”, conta Ana Ribeiro, gastróloga.

Para Aluísio Lima, que ajuda os pais na venda de maniçoba, preparar o prato este ano está saindo bem caro. Segundo ele, os pais compram a maniva pré-cozida em Benevides por cerca de R$ 11, mas, para economizar, agora preferem comprar o restante dos ingredientes em supermercados de Belém. "A maniçoba é feita à base de folhas de mandioca cozidas (maniva) e misturadas a vários outros ingredientes, como carnes (geralmente de porco), linguiças e temperos", explica.

“Com base em pesquisas feitas junto aos vendedores de maniva espalhados pelas principais feiras livres da Grande Belém, o Dieese/PA estima que seja disponibilizada aos consumidores uma quantidade expressiva do produto, comercializado em maços vindos de vários municípios do Pará, como Santo Antônio do Tauá, Tracuateua, Acará, Moju, Benevides, Santa Izabel, Castanhal e da Região das Ilhas de Belém”, aponta o relatório.

Conforme a pesquisa, cada maço de maniva pode pesar entre 1,3 kg a 1,5 kg, com valores que partem de R$ 3 e podem chegar a R$ 6. Nas principais feiras de Belém, o quilo da maniva pré-cozida pode variar entre R$ 7 e R$ 15. Já nas análises feitas em supermercados da capital, a maniva pré-cozida pode ser encontrada entre R$ 4,65 a R$ 10 o quilo.