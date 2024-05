Confira 5 pontos turísticos para visitar em Belém no Dia Nacional do Turismo

O Dia Nacional do Turismo, celebrado no dia 8 de maio, é uma data criada para valorizar as belezas do Brasil e promover o turismo no país. Em Belém, essa data se torna ainda mais especial, com uma variedade de atrativos históricos, culturais e naturais que turistas e moradores da cidade podem visitar. Pensando nisso, o OLiberal selecionou cinco pontos turísticos imperdíveis para conhecer e visitar na capital paraense. Confira os locais:

1. Estação das Docas

Estação das Docas, Belém. (Agência Pará / Divulgação)

A Estação das Docas, antigo porto da cidade no século XIX, hoje é um complexo turístico e gastronômico imperdível. Lá, é possível encontrar restaurantes com culinárias variadas, lojas de artesanato, museus e um calçadão com vista para a Baía do Guajará, perfeito para apreciar um pôr do sol inesquecível. A entrada é gratuita.

Horário de funcionamento:

Domingos, segundas, quartas e quintas: 10h à 00h

Terças: fechado

Sextas e Sábados: 10h à 1h

2. Mercado do Ver-o-Peso

Ver-o-Peso, Belém. (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Mistura de feira livre e mercado público a céu aberto, o Ver-o-Peso é um dos principais locais para visitar em Belém. Conhecido por ser a maior feira ao ar livre da América Latina, ele começou na Belle Epóque, auge da economia da borracha na Amazônia, e se tornou ponto turístico da capital paraense.

A feira conta com uma variedade imensa de produtos frescos da região, como frutas exóticas, peixes, ervas medicinais e artesanato local. Veja 10 motivos para visitar o Mercado do Ver-o-Peso, em Belém.

3. Mangal das Garças

Para um contato mais próximo com a natureza, o Mangal das Garças é o local ideal. Ele é um parque ecológico que abriga um rico ecossistema de manguezais, fauna e flora amazônicas. Os visitantes podem observar aves, visitar o Museu Amazônico da Navegação, conhecer a flora da região e entrar no famoso borboletário.

No Mangal das Garças também tem restaurante e uma loja para compras de plantas e artesanatos locais. A entrada no parque é gratuita, exceto os espaços monitorados, como o Farol de Belém e as reservas. O ingresso custa R$ 7 (inteira) e R$ 3,50 (meia).

Mangal das Garças, Belém (Claudio Pinheiro / O Liberal)

Horário de funcionamento:

Segundas: fechado para manutenção

Terça a Domingo: 8h às 18h

Feriados: 8h às 18h

4. Museu Emílio Goeldi

Fundado em 1871, o Museu Paraense Emílio Goeldi é um dos mais importantes centros de pesquisa e ensino sobre a Amazônia. Ele funciona parte como parque ambiental, parte museu e parte estação ecológica.

Museu Emílio Goeldi, Belém. (Reprodução / Agência Pará)

Também é um passeio para quem busca ter um contato com a natureza e conhecer mais sobre a fauna e a flora da região. Esse parque zoobotânico conta com trilhas, algumas espécies de animais e um centro cultural onde acontecem exposições itinerantes com temáticas educativas e ligadas ao meio ambiente.

O ingresso custa R$ 3 (inteira) e R$ 1,50 (meia estudantil). A entrada é gratuita para crianças com idade até 12 anos incompletos, pessoas com mais de 60 anos e pessoas com deficiência.

Horário de funcionamento:

Quarta a domingo: 9h às 13h.

Segunda e terça: fechado

5. Forte do Presépio

Forte do Presépio foi a primeira construção edificada em Belém pelos portugueses, após sua chegada em 1616. (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

O Forte do Presépio, também conhecido como Forte do Castelo, faz parte do complexo Feliz Lusitânia, região que concentra alguns dos principais pontos turísticos no centro histórico de Belém, a parte mais antiga da cidade. Hoje, o local funciona como museu e oferece aos visitantes a chance de conhecer a história militar da região, apreciar belas vistas da Baía do Guajará e observar a arquitetura colonial.

Horário de funcionamento:

Terça a domingo: 9h às 17h.

Segundas: fechado

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)