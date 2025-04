Inglês, gastronomia, recepcionista e mais: Veja cursos ofertados de graça para a COP 30 em Belém

Com a aproximação da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), realizada em Belém em novembro deste ano, o Sebrae e o Governo do Estado do Pará lançaram uma série de oficinas e cursos gratuitos voltados ao desenvolvimento profissional, empreendedorismo e sustentabilidade. As iniciativas têm como objetivo preparar a população local para as oportunidades geradas pelo evento, capacitando desde motoristas de aplicativos até empresários do setor de gastronomia. As pessoas ainda podem se inscrever nas oficinas e cursos oferecidos, uma vez que eles estão com inscrições abertas.

Oficinas presenciais abordam atendimento, precificação e sustentabilidade

Com sede na Rua Municipalidade, no bairro Umarizal, em Belém, as oficinas do Sebrae são destinadas a microempreendedores individuais, microempresas e pessoas físicas interessadas em aprimorar seus conhecimentos e se preparar para atender melhor o público, especialmente o internacional que estará na cidade durante o evento.

Entre os destaques está a oficina “COP 30: Educação Ambiental para Condutores”, no dia 29 de abril, às 14h, que visa capacitar motoristas de táxis e aplicativos sobre como promover a educação ambiental durante os roteiros turísticos. Já no dia 22 de abril, às 14h, ocorre a oficina “Critérios Essenciais para Prestação de Serviços de Qualidade”, com foco na excelência no atendimento e fidelização de clientes.

Outra atividade relevante é a “Oficina Faça sua Estratégia de Precificação”, no dia 22 de abril às 18h, que ensina como formar preços de venda de maneira estratégica, evitando prejuízos e aumentando a lucratividade dos pequenos negócios.

Setor de alimentação também entra na rota de capacitação

Pensando na movimentação do setor de gastronomia durante a COP 30, o Sebrae oferece no dia 21 de abril, às 14h, a oficina “Prepara Gastronomia – Gestão Integrada”, voltada para donos de bares e restaurantes. A proposta é melhorar os processos internos das empresas e otimizar a tomada de decisão.

Além disso, a oficina “Faça do Atendimento uma Ótima Experiência”, que será realizada no dia 24 de abril às 14h (presencial e online), traz estratégias para encantar o cliente e melhorar o relacionamento com o público.

Capacitação online amplia acesso ao conhecimento

Quem prefere estudar de forma remota pode aproveitar os cursos gratuitos oferecidos online pelo Sebrae, com opções de curta e média duração. O curso “Marketing Digital” (1h de duração) ensina como posicionar a empresa nas redes sociais e nos mecanismos de busca. Já o curso “Como Construir uma Loja Virtual” (2h de duração) é ideal para quem quer começar a vender online.

Outras opções incluem temas como comunicação em vendas, trade marketing, gestão empresarial integrada, e propriedade intelectual para startups, atendendo a um público amplo, do iniciante ao empresário mais experiente.

Governo do Pará foca em qualificação voltada ao setor de transportes e cidadania

O programa Capacita COP 30, promovido pelo Governo Estadual em parceria com o SEST SENAT, também oferece cursos online gratuitos, com enfoque nas áreas de transporte, cidadania, sustentabilidade e comunicação. A meta do governo paraense é certificar mais de 100 mil pessoas até novembro. Até fevereiro deste ano, 16 mil pessoas já tinham sido qualificadas

O curso “Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável” (20h de duração) destaca-se por abordar as causas das mudanças climáticas e como o transporte pode contribuir para um futuro mais sustentável. Já o curso “Desconstruindo o Racismo no Transporte” (10h de duração) propõe reflexões e práticas antirracistas no ambiente profissional.

Profissionais que desejam melhorar sua oratória e desempenho em público podem participar do curso “Como Falar Bem em Público”, enquanto o curso “Comunicação e Resolução de Conflitos” auxilia na construção de ambientes de trabalho mais colaborativos e produtivos.

Outra oportunidade de destaque é o curso “Coletivo ON – Preparação para o Mundo do Trabalho e Inglês”, oferecido pelo Instituto Coca-Cola em parceria com a EF (Education First). Voltado a jovens a partir de 16 anos, residentes no estado do Pará e que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio, o curso busca desenvolver competências profissionais, habilidades comportamentais e domínio da língua inglesa.

Com mais de 3.000 horas de conteúdo online disponíveis para serem concluídas em até 12 meses, o curso é dividido em etapas, oferecendo certificados ao final de cada fase. Para acessar a etapa de inglês, é necessário ter concluído o módulo inicial do “Coletivo Online” e estar entre os 5.000 primeiros inscritos. A iniciativa amplia as chances de inserção no mercado de trabalho e prepara os participantes para se comunicar com eficácia em contextos globais, especialmente relevantes durante eventos internacionais como a COP 30.

SERVIÇO:

Oficinas presenciais – de 21 a 29 de abril

Rua Municipalidade, Umarizal – Belém/PA

Cursos online – disponíveis no site do Sebrae e no portal Capacita COP 30

Inscrições:

Sebrae : pa.loja.sebrae.com.br/cop30

: pa.loja.sebrae.com.br/cop30 Capacita COP30 (Governo do Pará): app.proesc.com/cursos/sectet21332/Y3v5