O Liberal chevron right Belém chevron right

Confira os restaurantes e bares que serão inaugurados no Mercado de São Brás em Belém

Nesta quinta-feira (9/10), novas unidades de estabelecimentos já conhecidos na capital paraense chegam ao mercado; saiba quais

Hannah Franco
fonte

Confira os estabelecimentos que abrem novas unidades no Mercado de São Brás nesta quinta-feira. (Foto: Dinei Souza / Agência Belém)

O Mercado de São Brás, recentemente revitalizado, se consolida como um dos principais polos gastronômicos de Belém. Nesta quinta-feira (9/10), a partir das 18h, uma série de bares, lanchonetes e restaurantes inaugura suas unidades no espaço, oferecendo novas opções para moradores e turistas que buscam experimentar o melhor da culinária paraense.

O Mercado de São Brás funciona diariamente a partir das 7h, com um cardápio para todos os gostos ao longo do dia. Desde a reabertura, o espaço passou a receber um público cada vez mais diversificado e já é um ponto de encontro cultural e gastronômico na capital paraense.

A revitalização do espaço foi uma das primeiras grandes obras de infraestrutura entregues para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), prevista para ser totalmente concluída e entregue até o final de 2025.

Entre os estabelecimentos que serão inaugurados nesta quinta-feira estão:

Baiuca no Mercado – bar e restaurante

Ice Bode – gelateria e hamburgueria

Ver-o-Pesinho – restaurante

Açaizeiros – milkshake de açaí

Vikins Burger – hamburgueria

Mister Alho – restaurante de pão de alho artesanal

Blend Wine & Beer – restaurante e bar

Outros estabelecimentos também têm previsão de inauguração nas próximas semanas, aumentando ainda mais as opções de bares, restaurantes e lanchonetes no Mercado de São Brás.

