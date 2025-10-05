VÍDEO: Em Belém, Lula posa com homem que também perdeu dedo e viraliza

Em um momento de descontração na última sexta-feira (3), durante visita a Belém, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva protagonizou uma cena que rapidamente viralizou nas redes sociais. Enquanto cumprimentava o público no Canal da União, um homem se aproximou e mostrou a mão esquerda, onde faltava parte do dedo indicador. Com seu conhecido bom humor, Lula entrou na brincadeira e posou ao lado do fã exibindo também a mão esquerda, que não tem o dedo mínimo.

O gesto arrancou risadas e aplausos, transformando o encontro em um registro de empatia e representatividade. O momento foi filmado e publicado no TikTok pelo usuário Filipe Novaes e já soma mais de 1 milhão de visualizações. "Ele entrando na onda", comentou um internauta. Outro destacou: “O homem tem muito carisma.” Um terceiro resumiu o sentimento geral: “Representatividade importa”.

Como Lula perdeu o dedo?

A ausência do dedo mínimo da mão esquerda é uma marca da história de Lula como metalúrgico. O acidente aconteceu em 1964, quando ele tinha entre 18 e 19 anos e trabalhava em uma empresa metalúrgica, em São Paulo.

Durante o turno da madrugada, o então operário tentava consertar uma prensa quando a máquina se fechou, esmagando seu dedo mindinho. O presidente já relatou em entrevistas que o atendimento médico foi precário e que o dedo não precisaria ter sido amputado por completo, mas o médico decidiu pela remoção total.

Anos depois, o episódio se tornou símbolo da origem humilde e da trajetória de superação do líder político, que transformou a experiência em parte de sua identidade pública.