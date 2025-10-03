Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Lula no Pará: veja as 13 frases mais fortes de Lula em Belém sobre COP 30 e Amazônia

Presidente destacou investimentos, criticou preconceito contra Belém e reafirmou meta de desmatamento zero até 2030

O Liberal
fonte

Lula desembarcou nesta quinta-feira no Pará, para visitar as obras preparatórias pra COP (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Durante sua passagem pelo Pará, nos dias 2 e 3 de outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de inaugurações, vistorias de obras e de uma entrevista exclusiva ao Grupo Liberal. Em Belém, as declarações de Lula tiveram forte ênfase na COP 30, que ocorrerá na capital em novembro de 2025, e no compromisso ambiental do Brasil diante dos desafios globais.

O presidente defendeu a soberania brasileira nas negociações climáticas, exaltou a cultura e a hospitalidade paraense como diferencial para o evento e destacou investimentos em infraestrutura, como saneamento e urbanização, que deverão deixar um legado permanente para a cidade. A seguir, veja as principais falas de Lula em Belém:

Principais frases de Lula sobre a COP em Belém

  1. “Eu participo de COP desde 2009 e nós vamos fazer a melhor COP da história das COP”.
  2. “Eu quero que os chefes de Estado venham aqui. Eu mandei carta para todos os presidentes do mundo, até para o Papa”.
  3. A COP 30 será “a COP da verdade”.
  4. “O mundo rico tem que pagar, porque é o responsável maior pelo lançamento de gases poluentes na atmosfera”.
  5. “A meta é clara: até 2030 teremos desmatamento zero na Amazônia”.
  6. “Ninguém vai conseguir bater o Brasil se tratando de transição energética no mundo”.
  7. “Nós somos o país que vai ter energia mais limpa no planeta”.
  8. “Quero que estrangeiros aprendam a dançar carimbó”.
  9. “Além de comer bem, de ser picado por carapanã, quero que aprendam a comer filhote”.
  10. “Tenho certeza que o mundo vai ficar de boca aberta com a qualidade dos homens e mulheres de Belém”.
  11. “É o maior investimento da história do Pará. São R$ 45 bilhões, sendo R$ 6 bilhões apenas do governo federal”.</li>
  12. “O saneamento é política pública de saúde e dignidade”.
  13. “Quando a COP 30 terminar, os estrangeiros vão embora, mas a cidade vai ficar. E as obras que estão sendo feitas agora vão permanecer para melhorar a qualidade de vida do povo de Belém”.
Palavras-chave

frases de lula

Lula no Pará
COP 30
.
