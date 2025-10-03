Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Exclusivo: reveja a entrevista ao vivo de Lula em Belém para o Grupo Liberal

Oliberal.com, rádios e TV Liberal conversaram com o presidente durante visita a Belém nesta sexta-feira (03/10)

O Liberal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu uma entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, na sexta-feira (3), durante sua visita ao Pará. Ao vivo, ele conversou com a jornalista Jalília Messias sobre temas centrais à realização da 30ª Conferência das Partes (COP 30), da Organização das Nações Unidas (ONU), prevista para ocorrer em Belém, em novembro de 2025.

Lula destacou o compromisso de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030, a liderança do Brasil na transição energética e o papel da capital paraense como anfitriã do evento.

Lula fala sobre Círio, tensão na FAB e culinária paraense

Durante a entrevista, o presidente revelou que visitou a Basílica Santuário de Nazaré para agradecer por um livramento, após uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) apresentar falha no motor enquanto estava em solo no Pará. Segundo ele, o problema poderia ter causado um incêndio. Lula também comentou que não poderá participar do Círio de Nazaré em 2025, devido a um compromisso internacional em Roma.

Questionado sobre o sucesso da COP 30, o presidente afirmou que isso será definido pelo resultado do evento e elogiou a receptividade da população de Belém, além de destacar a força da culinária paraense como diferencial.

 
