'Quero que estrangeiros aprendam carimbó': Lula aposta em COP 30 em Belém como a melhor da história

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostrou otimismo ao falar sobre a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém, em novembro de 2025. Em entrevista exclusiva para o Grupo Liberal, Lula revelou ter enviado cartas para chefes de Estado de todo o mundo, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e até mesmo o Papa Francisco, reforçando o convite para que participem do evento. Ele também destacou sobre a hospitalidade e cultura paraense: "Quero que estrangeiros aprendam a dançar carimbó", afirmou em tom descontraído durante a entrevista.

“Eu quero que os chefes de Estado venham aqui. Eu mandei carta para todos os presidentes do mundo, até para o Papa. Porque eu quero que essa COP seja a COP que fale com o mundo”, declarou. O presidente afirmou acreditar que a conferência pode marcar uma virada no compromisso dos líderes mundiais com o combate às mudanças climáticas: “Se a gente não fizer as coisas adequadas, a sociedade começa a perder a confiança. Nós vamos ou não vamos consertar esse mundo? Eu acho que temos condições de consertar. Então essa COP vai definir o comportamento dos líderes mundiais”.

Otimismo e legado

Lula destacou que o Brasil já foi sede de grandes encontros internacionais e conseguiu entregar resultados marcantes. “Eu participei de todos os G20. Nós fizemos no Brasil o melhor G20. Participei de todos os BRICS, e nós fizemos o melhor BRICS no Brasil. Eu participo de COP desde 2009 e nós vamos fazer a melhor COP da história das COP”, disse.

Segundo ele, o encontro em Belém será uma oportunidade para mostrar ao mundo não apenas o compromisso ambiental, mas também a hospitalidade e a cultura amazônica. “Os estrangeiros vão sair satisfeitos daqui porque foram tratados com dignidade, com respeito, com alegria. Quero que eles aprendam a dançar carimbó. Além de comer bem, de ser picado por carapanã, quero que aprendam a comer filhote”, declarou.

Pará em evidência

O presidente ressaltou que o Pará será palco não apenas de debates ambientais, mas também de uma imersão cultural. “Eles têm que saber que no Brasil tem coisa boa, e que no Brasil tem o estado do Pará. E no estado do Pará tem Belém, com um povo extremamente amoroso, gentil, alegre. Tenho certeza que o mundo vai ficar de boca aberta com a qualidade dos homens e mulheres de Belém”, afirmou.

Além do simbolismo da COP 30, Lula reforçou que a conferência está sendo viabilizada em paralelo ao maior pacote de investimentos já anunciado para o Pará. “É o maior investimento da história do estado. Não por causa da COP, mas por causa do PAC. São R$ 45 bilhões, sendo R$ 6 bilhões apenas do governo federal”, detalhou.

Para Lula, o encontro será lembrado não apenas pelas negociações climáticas, mas pela forma como o Brasil e, em especial, a Amazônia, irão acolher o mundo: “Nada é impossível quando a gente tem uma causa, e a minha causa é melhorar a vida desse povo. Estou muito otimista”.