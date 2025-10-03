Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

A pedido de Lula, Margareth Menezes canta ‘Voando pro Pará’, de Joelma

O presidente da república está em Belém, nessa sexta-feira (3), visitando obras para a 30ª Conferência das Partes (COP 30)

Lívia Ximenes
fonte

A ministra Margareth Menezes estava ao lado do presidente Lula, governador Helder Barbalho, ministro Jader Filho, vice-governadora Hana Ghassan e ministra Marina Silva (Gabi Gutierrez / O Liberal)

Em visitas a obras da 30ª Conferência das Partes (COP 30) em Belém, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu para a ministra da Cultura, Margareth Menezes, cantar uma música. A escolhida por Margareth foi “Voando pro Pará”, de Joelma. O Chefe de Estado está na capital paraense desde essa quinta-feira (2), acompanhado do governador do Pará, Helder Barbalho, e do ministro das Cidades, Jader Filho. Confira o momento abaixo.

Na manhã dessa sexta-feira (3), o presidente Lula está acompanhando o trabalho no Canal da União. A área está recebendo serviços de macrodrenagem e urbanização. Durante a visita, ele falou sobre o saneamento básico da capital paraense. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, também estiveram na agenda.

