A pedido de Lula, Margareth Menezes canta ‘Voando pro Pará’, de Joelma
O presidente da república está em Belém, nessa sexta-feira (3), visitando obras para a 30ª Conferência das Partes (COP 30)
Em visitas a obras da 30ª Conferência das Partes (COP 30) em Belém, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu para a ministra da Cultura, Margareth Menezes, cantar uma música. A escolhida por Margareth foi “Voando pro Pará”, de Joelma. O Chefe de Estado está na capital paraense desde essa quinta-feira (2), acompanhado do governador do Pará, Helder Barbalho, e do ministro das Cidades, Jader Filho. Confira o momento abaixo.
VEJA MAIS
Na manhã dessa sexta-feira (3), o presidente Lula está acompanhando o trabalho no Canal da União. A área está recebendo serviços de macrodrenagem e urbanização. Durante a visita, ele falou sobre o saneamento básico da capital paraense. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, também estiveram na agenda.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA