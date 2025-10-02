Capa Jornal Amazônia
Jader Filho celebra entregas em Belém e garante que Pará fará a 'melhor COP de todas'

Ministro das Cidades reforçou o avanço em infraestrutura e saneamento, destacando obras como o BRT Metropolitano e o tratamento de esgoto do Ver-o-Peso

Gabriel da Mota e Maycon Marte
fonte

Ministro ressalta obras em andamento para a COP 30 (Thiago Gomes | O Liberal)

O Ministro das Cidades, Jader Filho, participou da entrega do Parque Linear da Nova Doca nesta quinta-feira (2), em Belém, e celebrou os avanços de infraestrutura e saneamento na capital paraense. Em seu discurso, ele destacou que as obras em andamento estão transformando a cidade. "Hoje é um dia muito especial, de muitas entregas. Uma Belém que a partir dessas obras se transforma em uma cidade melhor", afirmou Jader Filho.

O ministro reconheceu que a cidade não resolveu todos os seus problemas, mas enfatizou o progresso: "Não resolveu todos os seus problemas, mas avançamos muito em diversos canais que estão sendo feitos e outros que serão feitos na nossa cidade".

Obras estratégicas em destaque

O ministro Jader Filho ressaltou a importância de duas obras estruturais para a Região Metropolitana de Belém: o BRT, projeto de mobilidade urbana crucial para o transporte e o escoamento de passageiros; e o tratamento de esgoto do Ver-o-Peso.

Jader Filho também usou o momento para reiterar a capacidade do estado em sediar o evento internacional. "Tá provado que Belém podia fazer a COP 30 e nós vamos fazer a melhor COP de todas porque quem melhor recebe é o povo do Pará", garantiu o ministro.

.
