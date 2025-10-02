Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Lula e Helder entregam Parque Linear da Doca, outro legado da COP 30 em Belém

Presidente da República e o governador do Pará inauguraram a requalificação da avenida Visconde de Souza Franco, que transforma a área central em um novo polo de convivência e lazer

Gabriel da Mota e Maycon Marte

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador do Pará, Helder Barbalho, entregaram, no início da noite desta quinta-feira (2), o Parque Linear da Nova Doca em Belém, em uma cerimônia realizada no Espaço Sebrae, no Porto Futuro. A entrega marca a inauguração de mais uma obra considerada legado da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30).

Os chefes de governo participaram do evento a apenas seis semanas do início da Conferência na capital paraense. O projeto de requalificação transformou a avenida Visconde de Souza Franco, no bairro do Reduto, em um novo polo de convivência, esporte e lazer, acessível à população.

A agenda do presidente na capital paraense faz parte de uma série de visitas às obras integradas para o evento internacional. No início da tarde, às 15h, o presidente Lula visitou as instalações da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Una, no bairro do Telégrafo.

Novo Parque une lazer, mobilidade e sustentabilidade

O projeto de requalificação da Avenida Visconde de Souza Franco abrange quase 24 mil metros quadrados de área totalmente renovada ao longo de 1,2 quilômetro de canal. A nova avenida conta com infraestrutura moderna e sustentável:

  • Ciclovia;  
  • Iluminação em LED;  
  • Novas passarelas e paisagismo;  
  • Quiosques com banheiros e redário;  
  • Brinquedos acessíveis e áreas para práticas esportivas;  
  • Painéis solares com tomadas para carregamento de celulares.  

O novo Parque Linear da Nova Doca, que se estende ao longo do canal da Doca, recebeu R$ 312,2 milhões de investimento da Itaipu Binacional, sendo realizado em parceria com o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

O espaço se conecta ao Porto Futuro e, além de melhorias visuais, implementou a instalação de novas comportas e uma infraestrutura para coleta e destinação correta do esgoto que antes era despejado no canal da Doca sem tratamento adequado.

Lula em Belém

Parque Linear da Nova Doca
COP 30
