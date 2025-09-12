COP 30: 135 países confirmam presença na conferência em Belém, diz Hana Ghassan

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro, já conta com a confirmação de 135 delegações internacionais. O anúncio foi feito pela vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (12), nas instalações da zona azul (Bluezone), espaço destinado às negociações entre autoridades durante o evento.

Ghassan destacou que pelo menos 75% da estrutura da Bluezone já está executada, sinalizando que tudo deve estar pronto até o início das programações da conferência. O avanço ocorre mesmo diante de preocupações sobre a participação internacional, que teria sido ameaçada pelos altos preços de hospedagens em plataformas de aluguel para o período da COP.

Hospedagem subsidiada garantiu presença internacional

Segundo a vice-governadora, os governos estadual e federal atuaram diretamente para garantir condições acessíveis de hospedagem às delegações estrangeiras. A estratégia incluiu contato personalizado com cada país para oferecer leitos com valores máximos de até US$ 200 por diária.

“O governo do estado junto ao governo federal cuidou de tratativas para que a gente pudesse oferecer leitos a até US$ 200. Alguns países receberam a oferta de 10 leitos cada país e outros receberam 15 leitos, cada um com esses valores de diárias, possibilitando que os negociadores venham para a COP”, explicou Ghassan.

Estrutura da COP 30 segue cronograma

De acordo com a vice-governadora, todos os países mencionados já estão com hospedagens garantidas. A expectativa do governo é de que o número de delegações aumente até a data da conferência. “Com 135 delegações há dois meses do evento, já mostramos que será uma grande COP, inclusiva e participativa, com todos podendo estar aqui e vir conhecer a Amazônia, além de participar das negociações importantes para o nosso futuro”, afirmou.

A Bluezone é o espaço mais restrito do evento e será destinado exclusivamente às negociações climáticas internacionais. Já a zona verde (Greenzone), mais aberta ao público, receberá eventos e exposições voltados a soluções sustentáveis, além de concentrar entidades não governamentais, movimentos sociais e representantes da sociedade civil.

Montagem dos espaços deve ser concluída até novembro

“Nós já temos aqui na Bluezone, que é a zona azul, todas as tendas com 75% delas já montadas e na Greenzone temos 80% de toda a estrutura já montada, absolutamente dentro do cronograma previsto”, disse Ghassan.

As estruturas devem ser entregues em fases, permitindo o avanço de outras etapas, como a instalação de mobiliário e demais elementos operacionais. “Vão ser entregues em partes a estrutura, para que hajam outras fases, que é a questão do mobiliário, das instalações, para que no início do mês de novembro absolutamente tudo já esteja pronto”, concluiu a vice-governadora.