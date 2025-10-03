Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Lula visita obras de macrodrenagem e urbanização do Canal da União em Belém

Junto ao governador Helder Barbalho e o ministro de Cidades, Jader Filho, o presidente discutiu sobre o saneamento básico na capital paraense

O Liberal
fonte

Visita às obras de macrodrenagem e urbanização do Canal da União (Foto: reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu agenda em Belém nesta sexta-feira (3), em meio aos preparativos para a COP 30. Pela manhã, Lula visitou as obras de macrodrenagem e urbanização do Canal da União, que integram o conjunto de intervenções de infraestrutura voltadas para a capital paraense. Acompanhado do governador Helder Barbalho e do ministro das Cidades, Jader Filho, o presidente percorreu áreas em transformação na cidade. Durante a visita, o ministro destacou o impacto do projeto para os moradores que convivem historicamente com enchentes.

“Com isso a gente vai avançando com novos recursos fundamentais para a cidade de Belém, que é toda cortada por igarapés. Com a urbanização, muitos foram sendo aterrados, e agora a gente está canalizando para evitar situações como as que o governador Helder mostrou: casas marcadas pelo alagamento. Esses alagamentos não irão ocorrer. Essa obra do Tucunduba é um exemplo disso”, afirmou Jader Filho.

O governador Helder Barbalho ressaltou que a intervenção não se limita apenas ao canal. As vias do entorno também estão recebendo melhorias. “Não é apenas o canal que foi feito. As ruas periféricas, as ruas que dialogam com o eixo destes canais, todas estão sendo pavimentadas com drenagem de água e tratamento de esgoto, para que possamos definitivamente resolver os problemas dessas comunidades”, explicou.

Ele reforçou que as obras de macrodrenagem representam uma mudança estrutural para Belém. “Por um lado, vamos evitar alagamentos e garantir que a macrodrenagem permita dar uma nova condição urbana. Por outro, asseguramos que as casas estejam conectadas ao saneamento, a partir do tratamento de esgoto, e que as ruas recebam asfalto com infraestrutura adequada. Antes, se asfaltava sem fazer a drenagem; agora, estamos resolvendo de forma definitiva”, destacou.

