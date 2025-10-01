Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Marina Silva convida Papa Leão para a COP 30

A ministra participa de conferência na Itália com Papa sobre crise climática

Gabi Gutierrez
fonte

Marina encontrou o Papa em Roma, nesta quarta-feira, 1º (Foto: reprodução | Vatican News)

A ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Marina Silva, está em Roma participando da Conferência Internacional sobre Crise Climática e Justiça Social, realizada no Vaticano. Durante a viagem, Marina aproveitou para reforçar o convite oficial ao Papa Leão XIV para participar da COP 30, que acontece em novembro de 2025, em Belém.

O evento, que segue até sexta-feira (3), reúne mais de 400 lideranças mundiais para debater soluções contra o aquecimento global e a desigualdade social. O encontro também vai apresentar um documento oficial com compromissos firmados pelos participantes, reforçando o papel do Vaticano como espaço de diálogo internacional. 

VEJA MAIS

image No ano da COP 30, novo papa poderá ser do Norte do Brasil; entenda
Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus e primeiro cardeal da Amazônia, é citado entre os favoritos para assumir o pontificado após a morte do papa Francisco

image Em mensagem a fiéis brasileiros, Papa Francisco destaca a COP 30
Texto foi divulgado pelo Vaticano nesta quarta-feira (5)

Amazônia em pauta no Vaticano

Em discurso no primeiro dia do encontro, Marina destacou a importância da Amazônia e da experiência brasileira em políticas socioambientais. A ministra também criticou países que assinam acordos climáticos, mas não cumprem as metas de redução de emissões.

“É incoerente dizer que amamos o criador e destruímos a criação”, afirmou, ao relacionar a preservação do planeta com os valores cristãos.

Papa Leão XIV pode vir à COP 30

O Papa Leão XIV tem reiterado a urgência de ações conjuntas em defesa da “Casa Comum” e é visto como uma voz influente na mobilização por justiça climática. A expectativa do governo brasileiro é que sua presença em Belém dê ainda mais visibilidade à COP 30 e fortaleça a pauta ambiental junto a líderes religiosos e sociais.

Lideranças globais participam

Além do pontífice, a conferência no Vaticano conta com a presença de Arnold Schwarzenegger, ex-governador da Califórnia e ativista ambiental, que deve apresentar propostas sobre transição energética e combate à poluição. Também participam cientistas, movimentos sociais, lideranças indígenas e organizações internacionais.

Documento final com compromissos

Ao fim do encontro, será divulgado um documento oficial com compromissos firmados pelos participantes, reforçando o papel do Vaticano como espaço de diálogo internacional. O texto deve reunir propostas para acelerar ações climáticas e combater desigualdades sociais agravadas pelos efeitos da crise ambiental.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

marina convida papa para a cop

Papa Leão XIV

cop 30

papa na cop
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda