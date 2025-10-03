Lula relata problemas com avião da FAB no Pará: 'fui agradecer na Basílica de Nazaré'

Durante entrevista exclusiva ao Grupo Liberal nesta sexta-feira (4), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva contou por que não estará presente no Círio de Nazaré deste ano, e revelou que viveu momentos de tensão com o avião da Força Aérea Brasileira (FAB) em solo paraense.

“Eu me preparei para vir esse ano. Não tem festa mais extraordinária que o Círio de Nazaré”, afirmou Lula à jornalista Jalília Messias. No entanto, ele explicou que um compromisso internacional o impedirá de participar da procissão: um encontro da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO/ONU), em Roma. “O Brasil saiu do mapa da fome outra vez. Nós conseguimos tirar 30 milhões de pessoas da fome em dois anos e meio de governo”, afirmou.

Mesmo ausente da festividade, Lula contou que fez questão de visitar a Basílica Santuário de Nazaré na quinta-feira (3), para agradecer por um livramento. “Eu fui agradecer a Nossa Senhora de Nazaré porque ontem aconteceu outro problema comigo no avião. Fui pegar o avião pra Ilha do Marajó e teve um problema no motor do avião da Força Aérea Brasileira”, relatou.

O presidente revelou que o defeito ocorreu ainda em solo. “Tenho que agradecer a Deus porque poderia ter tido problemas quando eu tava no ar, e teve quando eu estava em terra. Tivemos que descer do avião, que poderia ter pegado fogo”, disse, em tom de alívio.

A entrevista foi concedida durante a passagem de Lula pelo Pará, onde ele participa de agendas relacionadas à COP 30 — conferência global do clima que será realizada em Belém, em 2025.