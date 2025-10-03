VÍDEO: Lula visita Basílica de Nazaré e pede bênçãos para a COP 30

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, na última quinta-feira (2), onde fez orações e agradecimentos. Ele foi acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, e em vídeo publicado nas redes sociais é possível ver o casal ajoelhado diante do altar, em momento de devoção.

Na publicação, Lula destacou a importância da visita e disse ter pedido uma COP 30 “iluminada”. “Ontem fui até a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, para agradecer pelas bênçãos que o Brasil já recebeu. Pedi que a Nazinha nos concedesse uma COP 30 iluminada, que traga esperança e união, e roguei para que Nossa Senhora continue guiando e iluminando o coração de cada brasileiro”, escreveu.

Episódio com avião da FAB

Na mesma mensagem, o presidente relatou um episódio ocorrido antes de embarcar para a Ilha do Marajó, quando estava em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Segundo ele, a aeronave apresentou um problema no motor ainda em solo, o que permitiu a troca imediata por outro avião.

“Também fui à matriz para agradecer pela proteção. Ao embarcar em um avião da Força Aérea Brasileira rumo à Ilha do Marajó, tivemos um problema no motor. Graças a Deus, ainda estávamos em terra e foi possível trocar de aeronave. Só me restava agradecer por essa proteção divina”, contou Lula.

Preparativos para a COP 30

A visita à Basílica ocorreu durante a agenda presidencial em Belém, marcada por compromissos relacionados aos preparativos da COP 30, que ocorrerá em novembro de 2025 na capital paraense.