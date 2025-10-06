Capa Jornal Amazônia
Círio 2025: Aeroporto Internacional de Belém terá batismo de aeronaves nesta terça-feira (7)

A programação inclui a visita da Imagem Peregrina e uma missa aberta ao público

O Liberal
fonte

Batismo de aeronaves realizado em 2024. (Foto: Divulgação / NOA)

O Aeroporto Internacional de Belém recebe, nesta terça-feira (7), a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, em celebração à 233ª edição do Círio, uma das maiores festividades católicas do Brasil. A programação inicia às 10h, com o batismo de aeronaves, um procedimento tradicional na aviação, realizado com jatos de água dos caminhões da seção Contraincêndio. 

A água utilizada no procedimento será benzida por um padre, que também irá sobrevoar o aeroporto para abençoar visitantes e colaboradores. A missa inicia às 12h, próximo ao portão de entrada E, e é aberta ao público. Além da programação especial, é esperado que o Aeroporto Júlio César Ribeiro - Val-de-Cans receba 10% mais turistas durante o período do Círio em comparação ao mesmo período em 2024, facilitando a mobilidade de quem deseja vivenciar as festividades de perto. 

image Caminhão com água benzida por um padre em 2024. (Foto: Divulgação / NOA)

No total, a expectativa é que 70 mil viajantes sejam atendidos nos 461 voos comerciais previstos entre os dias 9 e 13 de outubro. “É com grande satisfação que recebemos no Aeroporto Internacional de Belém uma das maiores manifestações religiosas do país. Com a conclusão das obras da Fase 1-B do contrato de concessão, elevamos de forma significativa a qualidade da experiência de nossos passageiros”, destaca Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da NOA, gestora do Aeroporto Internacional de Belém.

“Estamos ainda mais preparados para receber grandes eventos, como o Círio e a COP30, mas também para dar suporte para os próximos anos de crescimento do turismo, da economia e da mobilidade aérea na região Norte. Como uma das principais portas de entrada para os devotos e visitantes, nossa equipe está empenhada em proporcionar um receptivo à altura da importância do evento, contribuindo para mais uma edição memorável do Círio”, afirma o diretor-presidente.

Serviço

Evento: Visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, batismo de aeronaves e missa
Data: 7 de outubro
Horário: A partir das 10h
Local de encontro: Balcão de Informações da NOA, saguão principal, próximo ao portão B. Endereço: Aeroporto Internacional de Belém, Av. Júlio César, s/n - Val-de-Cans, Belém - PA, 66115-970.

