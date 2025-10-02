Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Projeto do governo Lula propõe CNH sem autoescola e reduz custo em até 80%; entenda

Segundo o governo, a intenção é ampliar o acesso à habilitação e reduzir os custos do processo

Bruna Lima
fonte

Embora ainda em fase de estudos, a proposta acende o debate sobre os rumos da formação de condutores no Brasil. (Foto: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o avanço de um projeto que pode mudar radicalmente a forma como brasileiros obtêm a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A proposta prevê o fim da obrigatoriedade da frequência em autoescolas, permitindo que os candidatos escolham como se preparar para os exames teórico e prático, que seguem obrigatórios. A medida está sendo debatida pelo Ministério dos Transportes e já provoca reações intensas no setor e entre especialistas em trânsito.

Segundo o governo, a intenção é ampliar o acesso à habilitação e reduzir os custos do processo. Estima-se que o valor total da CNH possa cair até 80%, com a dispensa da carga horária mínima de 20 horas-aula práticas e a possibilidade de formação teórica digital. Candidatos poderão se preparar por conta própria ou contratar instrutores autônomos credenciados pelos Departamentos de Trânsito estaduais.

VEJA MAIS

image Lula diz que Copa de 2014 deveria ter sido em Belém, não em Manaus
Presidente cumpre agenda oficial em Belém e participou da entrega do Parque Linear da Nova Doca nesta quinta-feira (2/10)

image Lula critica preconceito contra o Norte e reforça: 'A COP já está garantida'
Presidente da República esteve em Belém nesta quinta-feira (2) para a entrega do Parque Linear da Nova Doca

Para o presidente do Sindicato das Autoescolas de Belém, Sandro Hage, a proposta representa um risco grave para a segurança no trânsito e para a economia do setor. “O trânsito já é caótico e vai piorar. Sem a formação adequada, as pessoas não terão preparo. A autoescola ensina direção defensiva, segurança e noções que não se aprendem sozinho”, afirma.

Hage também contesta o argumento de que a medida beneficiaria a população de baixa renda. “Hoje já existem projetos sociais como a CNH Social e o CNH Pai D’égua que atendem quem não pode pagar. E os maiores custos são as taxas do Detran, não da autoescola”, pontua.

O sindicalista alerta ainda para o impacto econômico da medida. Segundo ele, existem mais de 15 mil autoescolas legalizadas no país, gerando cerca de 300 mil empregos diretos. “Se essa obrigatoriedade acabar, pelo menos 70% das autoescolas devem fechar. Vai ser um colapso no setor”, prevê.

Especialista vê retrocesso na formação de condutores

Na mesma linha, o bacharel em Direito e especialista em mobilidade urbana Rafael Cristo também avalia a proposta como um retrocesso. “A formação com instrutor é essencial. Sem isso, os novos motoristas podem aprender de forma errada, automatizando erros perigosos”, explica.

Cristo destaca que dirigir envolve mais do que saber operar um veículo. “É preciso entender regras de circulação, direção defensiva, trabalhar atenção e coordenação motora. O instrutor corrige vícios de direção que, sozinhos, os alunos não percebem”, afirma.

Para ele, o governo poderia investir na democratização da CNH sem eliminar a obrigatoriedade das autoescolas. “Poderiam reduzir impostos sobre veículos usados em aulas, oferecer incentivos aos instrutores e diminuir taxas dos Detrans. O que não se pode é abrir mão da formação técnica, isso impacta diretamente a segurança viária”, alerta.

Em nota oficial, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) informou que acompanha atentamente as discussões em nível nacional. A proposta, segundo a autarquia, permitirá que o candidato escolha como se preparar para os exames, mantendo a exigência de aprovação nas provas teórica e prática.

Instrutores autônomos também poderão ser contratados, desde que credenciados pelos Detrans. A formação desses profissionais poderá ser feita por meio de cursos digitais, conforme diretrizes da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Perspectivas e incertezas

Embora ainda em fase de estudos, a proposta acende o debate sobre os rumos da formação de condutores no Brasil. De um lado, a promessa de redução de custos e ampliação do acesso; de outro, preocupações com a segurança no trânsito e os impactos socioeconômicos para um setor que emprega milhares de pessoas.

Especialistas apontam que, caso a proposta avance, será necessário um rígido controle sobre os novos modelos de formação, além de políticas compensatórias para mitigar os efeitos negativos da mudança.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

TRANSPORTE

Projeto do governo Lula propõe CNH sem autoescola e reduz custo em até 80%; entenda

Segundo o governo, a intenção é ampliar o acesso à habilitação e reduzir os custos do processo

02.10.25 20h11

CONFIRMOU

'Ensaios da Anitta' já tem data para ser realizado em Belém; confira

Além de Belém, o "Ensaios da Anitta" costuma passar por outras capitais como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza

01.10.25 12h47

PREVISÂO DO TEMPO

Clima de Belém em novembro: veja como se preparar para a COP 30

O meteorologista José Raimundo Abreu revelou a previsão climática durante o evento global

01.10.25 6h00

AUTO DO CÍRIO

Auto do Círio é reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará

A votação foi aprovada nesta terça (30), em Santarém, após votação entre…

30.09.25 19h36

MAIS LIDAS EM BELÉM

Saneamento

Quase 30 bairros ficarão sem água em Belém e Ananindeua a partir desta terça-feira (30); veja quais

Saiba quais os bairros, horários e dias que a água será interrompida

29.09.25 12h30

EMBARCAÇÂO HISTÓRICA

Navio de guerra em Belém: saiba onde está ancorado e como visitar o espaço

A embarcação estará aberta à visitação a partir de amanhã (27)

26.09.25 18h57

Belém

Belenenses visitam maior navio de guerra da América Latina neste sábado (27)

Atlântico está na cidade para 'Operação Atlas', da Marinha, e pode ser visitado neste sábado (27) e domingo (28)

27.09.25 15h09

EDUCAÇÃO

Inscrições para processo seletivo do Colégio Militar de Belém encerram nesta quinta-feira (2)

A inscrição deve ser realizada de forma on-line; para candidatos com deficiência, o procedimento precisa ser feito presencial, no Colégio Militar

01.10.25 16h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda