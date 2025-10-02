Lula critica preconceito contra o Norte e reforça: 'A COP já está garantida'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou da cerimônia de entrega do Parque Linear da Nova Doca, em Belém, nesta quinta-feira (2), ao lado de ministros e do governador Helder Barbalho. Em seu discurso, Lula exaltou a escolha do Pará para sediar a COP 30, fez um desabafo sobre o preconceito histórico contra a região Norte e garantiu o sucesso do evento.

Lula iniciou sua fala destacando a dificuldade de combater o preconceito, citando a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Na ocasião, ele criticou a decisão da FIFA que, em sua opinião, foi um critério político equivocado ao preterir Belém em favor de Manaus como uma das sedes: "Se eu pudesse escolher o estado da Amazônia que tivesse a Copa, eu decidiria pelo Pará", disse, destacando a tradição do futebol paraense.

O presidente ressaltou que a escolha de Belém para a COP 30 demonstra que "o Brasil é soberano na tomada de decisões" e que o país não deve nada a nenhuma outra nação do mundo.

Cultura, culinária e acolhimento

Lula fez questão de destacar a riqueza cultural do Pará, afirmando que o diferencial de Belém será o acolhimento de seu povo. Ele citou a culinária, o carimbó e a hospitalidade como compensação para o luxo. Para compensar as preocupações iniciais com os preços das diárias de hotel, o presidente garantiu que "ninguém vai dormir aqui pior do que se dorme em qualquer lugar do mundo" e que o luxo será compensado pelo amor do povo do Pará pelas ruas.

Parque Linear e a certeza da COP

Referindo-se ao novo Parque Linear da Nova Doca, Lula destacou a qualidade da obra, afirmando que "na França, nos Estados Unidos, não tem um canal desse". Ele garantiu o conforto e a manutenção do espaço para a população.

O presidente finalizou seu discurso com uma garantia enfática sobre o evento de 2025: "A COP já está garantida". Ele também informou que enviou cartas de convite para líderes globais, incluindo Donald Trump (EUA), Xi Jinping (China) e Javier Milei (Argentina).