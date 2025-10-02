Lula diz que Copa de 2014 deveria ter sido em Belém, não em Manaus Presidente cumpre agenda oficial em Belém e participou da entrega do Parque Linear da Nova Doca nesta quinta-feira (2/10) Hannah Franco 02.10.25 20h57 Lula diz que, se dependesse dele, Pará teria sediado a Copa de 2014. (Thiago Gomes/O Liberal) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a comentar, nesta quinta-feira (2/10), a ausência do Pará entre os estados que sediaram jogos da Copa do Mundo de 2014. Durante a cerimônia de entrega do Parque Linear da Nova Doca, em Belém, Lula afirmou que a escolha de Manaus (AM) como sede do torneio foi uma “decisão política equivocada” e destacou que, se dependesse dele, Belém teria recebido partidas do mundial. “Eu era presidente na época e não tive nenhuma participação na seleção dos estados. Porque se eu tivesse o direito de dizer aonde ia ser a Copa do Mundo, pode ter certeza que, como eu gosto de futebol, eu acho que o Estado do Pará tem muito mais histórico de futebol do que o estado do Amazonas”, disse Lula em seu discurso. VEJA MAIS Lula critica preconceito contra o Norte e reforça: 'A COP já está garantida' Presidente da República esteve em Belém nesta quinta-feira (2) para a entrega do Parque Linear da Nova Doca Governador do Pará agradece Lula e Janja por escolher Belém como sede da COP 30 Governador do Pará relembrou a articulação no Egito para sediar a Conferência do Clima na capital paraense O presidente explicou que o governo federal, à época, disponibilizou R$ 400 milhões via BNDES para financiar a construção de estádios nos estados escolhidos, mas reforçou que a seleção das sedes não passou por ele. “O critério foi um critério político equivocado. Primeiro porque não precisava ser 14 [sedes], poderia ser 12 ou 10. Mas que escolhessem os estados corretos. Se algum estado na Amazônia tivesse que ter a Copa do Mundo, seria aqui, seria exatamente aqui”, afirmou. Na Copa de 2014, a cidade de Manaus recebeu quatro partidas na Arena da Amazônia, incluindo confrontos do grupo com Inglaterra, Itália, Uruguai e Costa Rica. A decisão de deixar Belém fora da lista de sedes gerou críticas à época, principalmente por conta da tradição do futebol paraense, marcada por clubes como Paysandu e Remo. Essa não é a primeira vez que o presidente se desculpa publicamente pela ausência do Pará na Copa do Mundo. Em 2023, ao anunciar oficialmente Belém como sede da COP 30, Lula afirmou que a confirmação do evento internacional na capital paraense era “quase um pedido de desculpas pelo que aconteceu na Copa do Mundo de 2014”. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave lula em Belém Copa do Mundo Lula cop 30 manaus COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B João Pedro projeta reta final do Remo na Série B: ‘São nove finais’ Atacante destacou evolução com Guto Ferreira e reforçou a importância de vencer fora de casa contra o Operário. 02.10.25 16h56 SÉRIE B Raio-X: Adversário do Remo, Operário-PR aposta em posse de bola e defesa sólida Série B Equipes dividem posto de quarta melhor defesa da competição, com 28 gols sofridos cada. 02.10.25 15h58 Futebol Parazão de 2026 terá menos datas e formato de competição inédito; saiba detalhes Novo torneio tem a forma de disputa da primeira fase acordada entre as equipes. Há discussão, no entanto, sobre o regulamento da etapa final. 02.10.25 13h55 Futebol Remo tem seis jogadores pendurados para a partida contra o Operário-PR Time azulino encara o Fantasma no próximo domingo (5), em jogo válido pela 30ª rodada da Série B 02.10.25 12h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 02.10.25 7h00 Futebol Por meio de nota, Remo explica déficit financeiro de R$ 13 milhões: 'Não é prejuízo' Clube azulino divulgou o Balanço Financeiro de 2024 na última terça-feira (30) 02.10.25 10h11 30ª RODADA Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão 02.10.25 7h00 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35