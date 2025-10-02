Lula diz que Copa de 2014 deveria ter sido em Belém, não em Manaus

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a comentar, nesta quinta-feira (2/10), a ausência do Pará entre os estados que sediaram jogos da Copa do Mundo de 2014. Durante a cerimônia de entrega do Parque Linear da Nova Doca, em Belém, Lula afirmou que a escolha de Manaus (AM) como sede do torneio foi uma “decisão política equivocada” e destacou que, se dependesse dele, Belém teria recebido partidas do mundial.

“Eu era presidente na época e não tive nenhuma participação na seleção dos estados. Porque se eu tivesse o direito de dizer aonde ia ser a Copa do Mundo, pode ter certeza que, como eu gosto de futebol, eu acho que o Estado do Pará tem muito mais histórico de futebol do que o estado do Amazonas”, disse Lula em seu discurso.

O presidente explicou que o governo federal, à época, disponibilizou R$ 400 milhões via BNDES para financiar a construção de estádios nos estados escolhidos, mas reforçou que a seleção das sedes não passou por ele. “O critério foi um critério político equivocado. Primeiro porque não precisava ser 14 [sedes], poderia ser 12 ou 10. Mas que escolhessem os estados corretos. Se algum estado na Amazônia tivesse que ter a Copa do Mundo, seria aqui, seria exatamente aqui”, afirmou.

Na Copa de 2014, a cidade de Manaus recebeu quatro partidas na Arena da Amazônia, incluindo confrontos do grupo com Inglaterra, Itália, Uruguai e Costa Rica. A decisão de deixar Belém fora da lista de sedes gerou críticas à época, principalmente por conta da tradição do futebol paraense, marcada por clubes como Paysandu e Remo.

Essa não é a primeira vez que o presidente se desculpa publicamente pela ausência do Pará na Copa do Mundo. Em 2023, ao anunciar oficialmente Belém como sede da COP 30, Lula afirmou que a confirmação do evento internacional na capital paraense era “quase um pedido de desculpas pelo que aconteceu na Copa do Mundo de 2014”.