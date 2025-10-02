Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Governador do Pará agradece Lula e Janja por escolher Belém como sede da COP 30

Governador do Pará relembrou a articulação no Egito para sediar a Conferência do Clima na capital paraense

Gabriel da Mota e Maycon Marte
fonte

Helder agradece esforços e ressalta plano de continuidade da COP 30 (Thiago Gomes | O Liberal)

Durante a entrega do Parque Linear da Nova Doca em Belém, nesta quinta-feira (2), o governador do Pará, Helder Barbalho, relembrou a jornada de articulação que culminou na escolha da capital para sediar a COP 30. Em um discurso que mesclou o relato dos bastidores e a exaltação do legado das obras, Helder fez questão de agradecer publicamente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à primeira-dama, Janja Lula da Silva.

Helder Barbalho iniciou seu discurso voltando a novembro de 2022, durante a realização da COP 27 em Sharm el-Sheikh, no Egito. "Talvez eu não tenha outra oportunidade de relatar até a chegada da COP toda esta jornada", disse o governador. Ele relembrou o momento em que se dirigiu a Lula, recém-eleito, em sua primeira manifestação presidencial fora do Brasil.

O governador narrou o diálogo que levou à candidatura: "Eu disse: caberá à América Latina e ao Caribe decidir onde será a COP em 2025. O senhor topa candidatar o Brasil, e uma cidade da Amazônia? O senhor não titubeou".

Agradecimento especial a Janja e superação de preconceitos

O ponto alto do discurso foi o agradecimento à primeira-dama, Janja, por seu papel decisivo: "Eu preciso aqui, para fazer justiça com a minha memória, agradecer a você, Janja. Você foi fundamental para que a COP fosse em Belém do Pará. Quero fazer publicamente esse agradecimento".

Helder destacou que a escolha de Belém quebrou a lógica do senso comum, que esperava a conferência em metrópoles como São Paulo ou Rio de Janeiro. Segundo ele, para discutir o meio ambiente, é fundamental trazer o mundo para a Amazônia, para conhecer seus povos e realidades:
"Mas, para discutir o meio ambiente, é preciso trazer o mundo para a Amazônia, conhecer os povos indígenas e ribeirinhos, os extrativistas, produtores rurais. Mas também as cidades. Nelas, milhões de brasileiros vivem e precisam viver em ambientes dignos e com qualidade de vida".

O governador também fez um "desabafo", criticando o ceticismo internacional:
"Eu sei o quanto a ONU tentou lhe constranger, e os países em geral, porque acham que é impossível a Amazônia sediar o maior evento climático do planeta". Ele concluiu que "o preconceito contra as pessoas do Norte foi vencido".

VEJA MAIS

image Celso Sabino destaca ações da COP 30 e firma protocolo para setor de turismo, em Belém
Ministro do Turismo reforçou em Belém que os investimentos em saneamento e infraestrutura periférica são os mais importantes para o legado da COP 30

image 'Belém vai voltar a ser a capital da Amazônia', afirma Igor Normando na entrega do Parque da Doca
Prefeito da capital paraense destacou as obras em andamento na cidade e celebrou a parceria com o governo federal, durante a inauguração do Parque Linear da Nova Doca

image Lula e Helder entregam Parque Linear da Doca, outro legado da COP 30 em Belém
Presidente da República e o governador do Pará inauguraram a requalificação da avenida Visconde de Souza Franco

Legado para Belém e prazo final das obras

Helder Barbalho reforçou que o principal objetivo não é o evento em si, mas sim o benefício de longo prazo para a capital. "Se equivoca quem acha que nosso objetivo são duas semanas de evento. O que queremos é um legado para a cidade de Belém". Ele ressaltou que as obras foram aproveitadas para promover o desenvolvimento da cidade.

O governador garantiu, ainda, que os prazos estão sendo cumpridos em menos de dois anos de planejamento e execução: "Faltando pouco mais de 30 dias para o evento, todas as obras estão concluídas ou em fase de conclusão".

O governador finalizou destacando a agenda de sexta-feira (3), que inclui visita ao Parque da Cidade e a inauguração do Museu das Amazônias, no Porto Futuro 2, espaço em fase de conclusão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Belém como sede da COP 30

COP 30

Helder Barbalho

presidente lula

Janja
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda