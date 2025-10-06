Belém inaugura primeiro ponto de descanso para entregadores de aplicativo

A rotina intensa de quem trabalha nas ruas exige pausas seguras e adequadas. O descanso é essencial não só para preservar a saúde, mas também para evitar acidentes com entregadores que, diariamente, percorrem longas distâncias sob o calor de Belém. Pensando nisso, foi inaugurado nesta segunda-feira (6) o primeiro ponto de apoio sustentável para entregadores da capital paraense.

Localizado na rua Diogo Móia, 285, no bairro Umarizal, o espaço oferece estrutura completa para que os profissionais possam fazer pausas e descansar com conforto. O local conta com copa equipada com pia, micro-ondas, geladeira e bebedouro, além de área de descanso, TV, banheiros, espaço para refeições e recarga de celular. O ambiente também valoriza a cultura paraense, com elementos de decoração produzidos por artesãos locais.

Pioneiro em sustentabilidade e bem-estar

O ponto de apoio em Belém é o primeiro da rede com projeto sustentável, reunindo soluções que combinam bem-estar e respeito ao meio ambiente. O espaço utiliza iluminação e ventilação naturais, móveis de madeira de reflorestamento, coleta seletiva de resíduos, arquitetura biofílica e paisagismo com plantas naturais.

Área para estacionamento de bicicletas e descanso dos entregadores (Divulgação/Ifood)

A iniciativa reforça o compromisso em criar infraestrutura voltada à qualidade de vida dos entregadores e à mobilidade urbana sustentável, especialmente em Belém, cidade que sediará a COP 30, conferência mundial do clima em 2025.

Espaço reforça compromisso com entregadores e o meio ambiente

Durante a inauguração, Luana Ozemela, vice-presidente de Impacto Social e Sustentabilidade do iFood, destacou que os pontos de apoio vão além de locais de descanso.

“Um ponto de apoio não é apenas um espaço para pausa. É também um lugar de reconexão, que torna as cidades melhores e as ruas mais seguras. Aqui em Belém, buscamos valorizar tanto o ser humano quanto o meio ambiente, com soluções de ventilação, iluminação natural e elementos da cultura local. É um legado para os entregadores e para a cidade”, afirmou a executiva.

Luana Ozemela, vice-presidente de marketing do Ifood (OLiberal.com)

Ela também ressaltou que a abertura do espaço, dias antes da COP 30, representa um marco para o Norte do país.

“Belém passa a ser referência nacional em infraestrutura sustentável e aqui ela é voltada aos trabalhadores que mantêm a cidade em movimento. Esse também é um espaço que valoriza a economia local. Tudo que tem aqui foi adquirido de artesãos da região, tudo para tornar o ambiente de trabalho mais seguro e confortável”, completou.

Projeto nacional de apoio aos entregadores

O iFood foi uma das primeiras empresas do país a criar pontos de apoio para entregadores. Atualmente, a iniciativa está presente em diversas regiões do Brasil, com unidades próprias e em parceria com estabelecimentos locais. Em 2024, mais de 35 mil profissionais utilizaram mensalmente esses espaços, disponíveis no aplicativo e no site institucional.

Além da inauguração, um estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) aponta que o ecossistema do iFood movimentou R$ 925 milhões no PIB do Pará em 2024, crescimento de 31,8% em relação a 2023. A presença da plataforma também contribuiu para a criação de 22 mil postos de trabalho no estado.

Onde é o ponto de descanso dos entregadores do Ifood em Belém?

Endereço: rua Diogo Móia, 285, bairro Umarizal, Belém (PA)

rua Diogo Móia, 285, bairro Umarizal, Belém (PA) Serviços disponíveis: copa, banheiros, área de descanso, TV, recarga de celular e espaço para refeições com geladeira e microondas.

copa, banheiros, área de descanso, TV, recarga de celular e espaço para refeições com geladeira e microondas. Acesso: gratuito para entregadores cadastrados.