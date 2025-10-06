Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Belém inaugura primeiro ponto de descanso para entregadores de aplicativo

Espaço do Ifood 3de apoio sustentável no Umarizal combina conforto, descanso e soluções ecológicas

O Liberal
fonte

Ponto de descanso para entregadores do Ifood em Belém ()

A rotina intensa de quem trabalha nas ruas exige pausas seguras e adequadas. O descanso é essencial não só para preservar a saúde, mas também para evitar acidentes com entregadores que, diariamente, percorrem longas distâncias sob o calor de Belém. Pensando nisso, foi inaugurado nesta segunda-feira (6) o primeiro ponto de apoio sustentável para entregadores da capital paraense.

Localizado na rua Diogo Móia, 285, no bairro Umarizal, o espaço oferece estrutura completa para que os profissionais possam fazer pausas e descansar com conforto. O local conta com copa equipada com pia, micro-ondas, geladeira e bebedouro, além de área de descanso, TV, banheiros, espaço para refeições e recarga de celular. O ambiente também valoriza a cultura paraense, com elementos de decoração produzidos por artesãos locais.

Pioneiro em sustentabilidade e bem-estar

O ponto de apoio em Belém é o primeiro da rede com projeto sustentável, reunindo soluções que combinam bem-estar e respeito ao meio ambiente. O espaço utiliza iluminação e ventilação naturais, móveis de madeira de reflorestamento, coleta seletiva de resíduos, arquitetura biofílica e paisagismo com plantas naturais.

image Área para estacionamento de bicicletas e descanso dos entregadores (Divulgação/Ifood)

A iniciativa reforça o compromisso em criar infraestrutura voltada à qualidade de vida dos entregadores e à mobilidade urbana sustentável, especialmente em Belém, cidade que sediará a COP 30, conferência mundial do clima em 2025.

Espaço reforça compromisso com entregadores e o meio ambiente

Durante a inauguração, Luana Ozemela, vice-presidente de Impacto Social e Sustentabilidade do iFood, destacou que os pontos de apoio vão além de locais de descanso.

“Um ponto de apoio não é apenas um espaço para pausa. É também um lugar de reconexão, que torna as cidades melhores e as ruas mais seguras. Aqui em Belém, buscamos valorizar tanto o ser humano quanto o meio ambiente, com soluções de ventilação, iluminação natural e elementos da cultura local. É um legado para os entregadores e para a cidade”, afirmou a executiva.

image Luana Ozemela, vice-presidente de marketing do Ifood (OLiberal.com)

Ela também ressaltou que a abertura do espaço, dias antes da COP 30, representa um marco para o Norte do país.

“Belém passa a ser referência nacional em infraestrutura sustentável e aqui ela é voltada aos trabalhadores que mantêm a cidade em movimento. Esse também é um espaço que valoriza a economia local. Tudo que tem aqui foi adquirido de artesãos da região, tudo para tornar o ambiente de trabalho mais seguro e confortável”, completou.

Projeto nacional de apoio aos entregadores

O iFood foi uma das primeiras empresas do país a criar pontos de apoio para entregadores. Atualmente, a iniciativa está presente em diversas regiões do Brasil, com unidades próprias e em parceria com estabelecimentos locais. Em 2024, mais de 35 mil profissionais utilizaram mensalmente esses espaços, disponíveis no aplicativo e no site institucional.

Além da inauguração, um estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) aponta que o ecossistema do iFood movimentou R$ 925 milhões no PIB do Pará em 2024, crescimento de 31,8% em relação a 2023. A presença da plataforma também contribuiu para a criação de 22 mil postos de trabalho no estado.

Onde é o ponto de descanso dos entregadores do Ifood em Belém?

  • Endereço: rua Diogo Móia, 285, bairro Umarizal, Belém (PA)
  • Serviços disponíveis: copa, banheiros, área de descanso, TV, recarga de celular e espaço para refeições com geladeira e microondas.
  • Acesso: gratuito para entregadores cadastrados.
 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

motoboys e entregadores

ifood

pontos de apoio
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM 

Belém ganhará novo pronto-socorro pelo SUS antes da COP 30, anuncia ministro da Saúde

O novo serviço integrará o Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como objetivo não apenas reforçar o atendimento durante o evento internacional

03.10.25 17h56

TRANSPORTE

Projeto do governo Lula propõe CNH sem autoescola e reduz custo em até 80%; entenda

Segundo o governo, a intenção é ampliar o acesso à habilitação e reduzir os custos do processo

02.10.25 20h11

CONFIRMOU

'Ensaios da Anitta' já tem data para ser realizado em Belém; confira

Além de Belém, o "Ensaios da Anitta" costuma passar por outras capitais como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza

01.10.25 12h47

PREVISÂO DO TEMPO

Clima de Belém em novembro: veja como se preparar para a COP 30

O meteorologista José Raimundo Abreu revelou a previsão climática durante o evento global

01.10.25 6h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

entrou na onda

VÍDEO: Em Belém, Lula posa com homem que também perdeu dedo e viraliza

Presidente brincou com homem no Canal da União e o gesto viralizou nas redes como símbolo de empatia e representatividade

05.10.25 16h46

UNIVERSO

Astronomia conquista jovens em Belém e inspira curiosidade sobre o universo

O universitário Igor Lima transformou a paixão de infância pela Astronomia em dedicação diária às estrelas

05.10.25 11h00

BELÉM 

Belém ganhará novo pronto-socorro pelo SUS antes da COP 30, anuncia ministro da Saúde

O novo serviço integrará o Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como objetivo não apenas reforçar o atendimento durante o evento internacional

03.10.25 17h56

SAÚDE

Dormir virou desafio: o que a ciência diz sobre melatonina, insônia e os novos tratamentos

A melatonina virou queridinha nas farmácias e nas redes sociais.

05.10.25 10h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda