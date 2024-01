UFPA começa o ano com 12 novos cursos de pós-graduação

A Universidade Federal do Pará (UFPA) inicia este ano, com a confirmação da aprovação de 12 novos cursos de pós-graduação stricto sensu. Com isso, a instituição alcança a marca total de 100 mestrados e 55 doutorados em 106 programas de pós-graduação (PPGs), ocupando a quarta posição nacional em número de PPGs.

Foram aprovadas em 2023, as propostas de seis novos doutorados, entre os programas que elevaram sua nota de 3 para 4 na última avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação (Capes), um doutorado em rede, quatro mestrados em novos programas de pós-graduação e um novo mestrado em rede.

Os novos doutorados acadêmicos são nas áreas de Ciência da Informação, Ciência Política, Ciências Farmacêuticas, Currículo e Gestão da Escola Básica e Engenharia Química, além do doutorado profissional em Ciências e Meio Ambiente.

Segundo a universidade, também houve expansão da pós-graduação nos campi de Cametá, que agora possui um novo mestrado acadêmico em Estudos da Linguagem, como também em Altamira, com o mestrado acadêmico em Estudos em Etnodiversidade.

Em Belém, foi aprovado o mestrado acadêmico em Contabilidade e o mestrado profissional em música. Já em Ananindeua, foi aprovado o mestrado profissional em rede em Ensino de Geografia e com o doutorado profissional em rede em Ensino de História. Hoje a UFPA ocupa a 4ª posição em número de programas de pós-graduação dentre todas as instituições que ofertam pós-graduação no país.

Reitoria destaca reconhecimento

De acordo com o reitor da instituição, Emmanuel Zagury Tourinho, ter uma universidade da e na Amazônia entre as maiores instituições no Sistema Nacional de Pós-Graduação é motivo de muito orgulho. “É fruto de um trabalho intensivo de docentes, técnicos e discentes para a criação e o funcionamento com qualidade dos programas de pós-graduação, com atividades contínuas de ensino, pesquisa e extensão. Como gestão, nosso papel consiste de buscar recursos e executar políticas institucionais que estimulem e garantam o suporte para esse trabalho. Todos os investimentos feitos, principalmente nos últimos anos, estão fazendo a diferença para que a Universidade Federal do Pará alcance patamares cada vez mais elevados”, explicou.

Na última Avaliação Quadrienal do Capes, cujos resultados foram divulgados em 2022, a UFPA obteve o melhor desempenho de sua história, com 53 cursos de 35 programas aumentando suas notas. Segundo a avaliação, 12 programas avançaram da nota 3 para 4, passando a habilitar-se para pleitear o doutorado; 19 programas subiram de 4 para 5; 2 programas subiram de 5 para 6; e 2 programas alcançaram a nota máxima, 7.

Forte política institucional

Para a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Iracilda Sampaio, essas conquistas são indicadores de uma forte política institucional de fomento à pesquisa e à pós-graduação. “A excelência acadêmica da UFPA passa pelo investimento em pesquisa e pós-graduação. É isso que temos feito na UFPA para tornar o sistema de pós-graduação cada vez mais robusto e referência nacional. Ficamos muito felizes com os sucessos colecionados nos últimos anos, mas sempre queremos mais. Além da abertura de novos cursos ainda inéditos em algumas áreas na região amazônica, queremos que esse crescimento ocorra de modo estratégico nos municípios onde a UFPA possui campus, a fim de revolucionar a formação pós-graduada no estado do Pará, inspirada no projeto de interiorização da graduação iniciado na década de 1980”, projeta a pró-reitora.