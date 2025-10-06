Capa Jornal Amazônia
Ingressos para Ensaios da Anitta em Belém custam mais que jogo do Remo; veja quanto!

O evento ocorrerá o dia 10 de janeiro de 2026, no Mangueirão

Victoria Rodrigues
fonte

Belém será a primeira cidade a receber os "Ensaios da Anitta" em 2026. (Foto: Reprodução/ Instagram | @anitta)

Após a cantora Anitta anunciar a vinda dos “Ensaios da Anitta” para a capital paraense no dia 10 de janeiro de 2026, diversos fãs já estão na expectativa da chegada da artista, que se apresentará no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão). A pré-venda dos ingressos para o evento do ano que vem já iniciaram neste sábado (4) e a venda geral dos bilhetes da temporada iniciará a partir desta terça-feira (7).

Com o tema “Cosmos”, a nova temporada dos “Ensaios da Anitta” pretende celebrar o universo da Astrologia e tudo o que se refere ao mundo místico, com figurinos inspirados em diferentes elementos presentes no zodíaco. Além de Belém, a turnê ainda passará por outros estados nos meses de janeiro e fevereiro, como: Fortaleza, Recife, Brasília, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo.

“Existe um céu que brilha acima. E outro que pulsa dentro. Somos feitos da mesma poeira que acende estrelas. Conectados por forças invisíveis, por ritmos antigos, por uma dança que começou muito antes da gente nascer. O Cosmos não está lá fora, ele vive em cada batida do coração, em cada arrepio que uma música provoca, em cada olhar que se reconhece no meio da multidão. Nos Ensaios da Anitta, o palco vira portal. E juntos somos constelação” - explicação do tema no site da Anitta.

Onde comprar os ingressos para os Ensaios da Anitta?

Para comprar os ingressos dos “Ensaios da Anitta”, é necessário acessar o site www.carnavaldaanitta.com.br e escolher entre as opções de Meia Solidária, Inteira ou Open Bar. Os valores dos ingressos vão mudando conforme os lotes de compra, já que os bilhetes costumam esgotar rapidamente em todos os estados do país.

Confira a agenda completa dos Ensaios da Anitta em 2026:

  • 10.01: Belém (Pará)
  • 11.01: Fortaleza (Ceará)
  • 17.01: Recife (Pernambuco)
  • 18.01: Brasília (Distrito Federal)
  • 24.01: Campinas (São Paulo)
  • 25.01: Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)
  • 07.02: Belo Horizonte (Minas Gerais)
  • 08.02: São Paulo (São Paulo).

Serviço

Ensaios da Anitta em Belém
Data: 10 de janeiro de 2026
Abertura dos portões: Às 16h
Local: Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão).
Compra de ingressos: www.carnavaldaanitta.com.br.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

.
