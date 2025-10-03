Capa Jornal Amazônia
Belém

Belém ganhará novo pronto-socorro pelo SUS antes da COP 30, anuncia ministro da Saúde

O novo serviço integrará o Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como objetivo não apenas reforçar o atendimento durante o evento internacional

O Liberal
fonte

Representantes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e das Nações Unidas já vistoriaram a infraestrutura de saúde de Belém (José Cruz/Agência Brasil)

Durante visita a Belém nesta sexta-feira (3), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, confirmou a abertura de um novo pronto-socorro público na capital paraense. A unidade será instalada no Hospital Beneficente Portuguesa e deve estar em funcionamento antes da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), prevista para novembro.

O novo serviço integrará o Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como objetivo não apenas reforçar o atendimento durante o evento internacional, mas também ampliar a capacidade de resposta do sistema de saúde local. Segundo Padilha, a iniciativa representa um investimento estratégico que beneficiará a população mesmo após a conferência.

"A estrutura será permanente e atenderá a todos os moradores de Belém. Estamos nos preparando para a COP 30, mas também queremos fortalecer os serviços de saúde da cidade a longo prazo", declarou o ministro.

A implantação do pronto-socorro atende a recomendações do Ministério Público Federal (MPF), que expressou preocupação com uma possível sobrecarga na rede hospitalar durante o período da COP 30, que deve reunir cerca de 50 mil visitantes. Entre as medidas sugeridas pelo MPF estão a ampliação de leitos hospitalares, o reforço no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a contratação de profissionais temporários, além da reposição de insumos e medicamentos nas unidades de emergência.

Representantes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e das Nações Unidas já vistoriaram a infraestrutura de saúde de Belém e, de acordo com Padilha, consideraram as condições adequadas tanto para o evento quanto para o funcionamento regular do SUS. "Recebemos avaliações muito positivas, o que mostra que estamos no caminho certo para garantir atendimento de qualidade durante e após a conferência", afirmou.

Recomendações do MPF para a COP 30

Entre outras recomendações do MPF estão a criação de salas de estabilização nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o atendimento igualitário a brasileiros e estrangeiros, a montagem de hospital de campanha com apoio da Força Nacional do SUS e a participação da Defensoria Pública nas ações do Centro Integrado de Operações Conjuntas em Saúde (Ciocs).

O Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do Pará (Sespa), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e a Secretaria Extraordinária da COP 30 têm 10 dias para responder formalmente se atenderão às medidas. O MPF alertou que o descumprimento pode acarretar responsabilizações legais e administrativas.

Palavras-chave

belém

Belém
.
