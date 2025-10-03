André do Lago elogia infraestrutura da COP 30 em Belém: 'A melhor já elaborada'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em visita ao Parque da Cidade nesta sexta-feira (3), em Belém, recebeu uma apresentação detalhada sobre o estado atual das obras para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30). As instalações do Parque, que incluem as Zonas Azul (restrita às negociações) e Verde (aberta ao público), e a área de credenciamento, foram mostradas ao presidente, que está na capital paraense para acompanhar a finalização dos projetos.

André Corrêa do Lago, presidente da COP 30, destacou o avanço do projeto e o alto interesse no evento, que será realizado em novembro de 2025. Durante a apresentação, ele parabenizou a estrutura que está sendo montada em Belém, reconhecida como a melhor já elaborada para a Conferência do Clima até o momento. “Eu gostaria de parabenizar pela infraestrutura impressionante”, disse o presidente.

Inscrições e Projeções para o Pós-COP 30

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, aproveitou a ocasião para informar que o número de 55 mil inscrições para a COP 30 foi alcançado nesta sexta-feira.

Em seguida, o secretário-geral da COP 30 expressou a expectativa de que o efeito pós-Conferência em Belém seja semelhante ao obtido após a Rio 92, projetando o Brasil como um país exemplo nos debates climáticos mundiais. A Rio 92, oficialmente Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ocorreu em 1992 no Rio de Janeiro e foi um marco global para as discussões ambientais.

A visita ao Parque da Cidade encerrou a agenda de Lula em Belém, que incluiu, pela manhã, a inspeção das obras de macrodrenagem do Canal da União e o complexo cultural do Porto Futuro II.