O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Em Belém, Margareth Menezes defende cultura como 'décimo pilar' na agenda da COP 30

Ministra da Cultura afirmou que a cultura deve ser vista como ferramenta estratégica e 'combustível' para mobilização pela preservação ambiental

Gabriel da Mota e Jéssica Nascimento
fonte

Margareth Menezes durante entrevista em Belém. (Foto: Thiago Gomes)

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, afirmou nesta sexta-feira (3), em Belém, que a cultura deve ser considerada uma ferramenta estratégica na mobilização global pela preservação ambiental. A declaração foi feita durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva às obras da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30). Segundo a ministra, o Brasil lidera o movimento dos “combustíveis culturais” e precisa ampliar o reconhecimento da cultura como elemento central nas políticas climáticas e sustentáveis.

“Esse chamamento, a união desse grande mundial a favor da natureza, e a cultura foi uma ferramenta de mobilização para isso”, declarou Margareth Menezes, reforçando que os investimentos feitos no Pará deixarão um legado para o estado, a cidade e toda a região amazônica.

Marina Silva afirma que COP 30 será 'ponto de virada' para ações contra emergência climática
Ministra do Meio Ambiente destacou, em Belém, que o conteúdo das negociações deve focar em ações concretas diante da emergência climática global

Lula visita Parque da Cidade, palco principal da COP 30 em Belém
Presidente inspeciona o local após inaugurar o Museu das Amazônias no Porto Futuro II e visitar a macrodrenagem do Canal da União, no Marco

Exclusivo: reveja a entrevista ao vivo de Lula em Belém para o Grupo Liberal
Oliberal.com, rádios e TV Liberal conversaram com o presidente durante visita a Belém nesta sexta-feira (03/10)

Cultura como elemento central na agenda global

Margareth Menezes compartilhou sua recente participação em eventos internacionais, como em Barcelona, onde defendeu o reconhecimento da cultura como o “décimo pilar” dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

"A cultura como chamamento, como pedido para que seja a décima coluna dos ODS, para a gente usar essa ferramenta de mobilizar todos nós nesse momento de união", explicou a ministra, destacando a relevância do tema para o país.

A ministra também ressaltou a importância da biodiversidade brasileira no contexto global e afirmou que o país está na dianteira ao usar a cultura como combustível para mudanças sociais e ambientais. “Nós somos importantes nesse momento do mundo, com essa nossa biodiversidade, mas muito mais porque o Brasil está na frente em relação a combustíveis culturais”, afirmou. A visita faz parte da agenda preparatória para a COP 30, que será sediada em Belém em novembro de 2025. "Temos aí uma volta cheia de alegria e descarregamento de esforços para todos nós", concluiu.

