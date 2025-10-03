Lula visita Parque da Cidade, palco principal da COP 30 em Belém

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva continuou sua agenda de inspeção às obras integradas para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) em Belém nesta sexta-feira (3). O ponto central da tarde foi a vistoria no Parque da Cidade, o local de 500 mil m² que sediará os eventos da Conferência, onde o presidente posou para fotos com os trabalhadores das obras antes de uma coletiva de imprensa.

O Parque da Cidade, no bairro da Sacramenta, é considerado a maior intervenção urbana em Belém nos últimos 100 anos. Ele abrigará as duas principais áreas da COP 30: a Zona Azul, restrita às delegações oficiais e negociações, e a Zona Verde, que terá acesso livre ao público. De acordo com a agenda presidencial, a visita integra o esforço do Governo Federal em acompanhar de perto o andamento das obras estruturantes. O Parque da Cidade foi aberto à população em julho de 2025, antes de ser temporariamente fechado para a montagem da estrutura do evento.

(Foto: Thiago Gomes)

O Parque da Cidade foi projetado para ser um legado de infraestrutura e qualidade de vida, contando com cinema, teatro, biblioteca, torre de contemplação, quadras poliesportivas, parque aquático infantil e um Centro Gastronômico e de Economia Criativa. O projeto paisagístico inclui mais de 2.500 árvores e incorpora tecnologias de mitigação climática, como o uso de energia solar fotovoltaica e sistemas de captação e reaproveitamento de água da chuva. O objetivo das obras em andamento é deixar um legado duradouro de melhoria na infraestrutura urbana, saneamento e qualidade de vida para os habitantes da capital paraense.

Vistorias do Presidente na capital paraense

Pela manhã, o presidente Lula cumpriu uma agenda intensa de vistorias em outras obras cruciais para a COP 30. Ele visitou as obras de macrodrenagem e urbanização do Canal da União, intervenção que faz parte da Bacia do Tucunduba e visa mitigar os problemas de alagamento em bairros como Guamá, Terra Firme, Canudos e Marco.

Janja, Lula, Helder Barbalho e Daniela Barbalho. (Foto: Thiago Gomes)

Em seguida, o presidente Lula conferiu o Porto Futuro II, complexo cultural e de lazer de 50 mil m², que está em fase de conclusão e requalifica o antigo porto industrial. O local reunirá cinco armazéns históricos restaurados para abrigar o Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, o Museu das Amazônias e o Porto Gastronômico. Na ocasião, foi feita a entrega do Museu das Amazônias, cujo orçamento contou com apoio de R$ 10 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

(Foto: Thiago Gomes)

A agenda de Lula em Belém teve início ontem (2) com a inauguração de uma creche e o anúncio de obras no Marajó, uma visita à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Una, no Telégrafo, e a entrega do Parque Linear da Nova Doca, no Reduto.