Em Belém, Lula confirma linha de crédito para reformas habitacionais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta sexta-feira (3), durante visita à Belém, que o governo federal vai lançar uma nova linha de crédito destinada a reformas de moradias. Segundo ele, o programa será oficialmente divulgado em até 30 dias pela Caixa Econômica Federal.

Durante coletiva na visita ao Canal da União, no bairro do Marco, em Belém, Lula explicou que o objetivo é atender famílias que já possuem casa própria, mas desejam realizar melhorias estruturais.

Veja mais

Segundo ele, o programa tem financiamento para quem quer fazer uma reforma na sua casa. “Ou seja, mesmo o cara não quer comprar uma casa, mas ele quer fazer um banheiro novo, ele quer fazer um quarto pra sua filha que vai nascer. O programa é para isso”, explicou.

“A Caixa está se preparando e ela prometeu que em 30 dias está pronta para começar a liberar o dinheiro”, completou o presidente.