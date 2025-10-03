Marina Silva afirma que COP 30 será 'ponto de virada' para ações contra emergência climática

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou nesta sexta-feira (3), em Belém, que a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) será uma conferência voltada para a implementação de ações concretas diante da emergência climática global. A declaração foi feita durante a visita às obras que irão sediar o evento em 2025, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Marina Silva destacou os esforços conjuntos dos governos federal e estadual para garantir a estrutura necessária à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em uma região marcada por grandes desafios logísticos e ambientais.

Ela enfatizou que, além da infraestrutura em rápida transformação, o conteúdo das negociações será fundamental para avançar no cumprimento das metas climáticas.

“Tudo que está aqui edificado é para que a gente possa fazer da COP 30 a COP da implementação diante da realidade dramática da emergência climática”, afirmou a ministra .

A ministra alertou ainda para o agravamento da crise ambiental, citando o aumento dos incêndios florestais como principal causa do desmatamento na Amazônia no ano passado — superando o corte raso.

Segundo Marina Silva, esse cenário reforça a necessidade de que os países apresentem Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) alinhadas com o limite de aquecimento global de 1,5°C.

“A COP 30 precisa ser o ponto de virada. Aquilo que já foi decidido ao longo desses anos precisa sair do papel e virar ação concreta”, concluiu a ministra, reforçando o papel central do evento em Belém.