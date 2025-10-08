Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Inovações com a andiroba avançam no PCT Guamá em Belém

Publicação científica destaca a potência da árvore da Amazónia, que produz um óleo com propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes, entre outras funções

Agência Pará
fonte

Pesquisas com andiroba avançam em Belém (Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará)

Pesquisada no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, em Belém, a andiroba vem se consolidando como insumo estratégico para os setores de saúde, cosméticos e energia. Um artigo científico produzido por pesquisadores do Laboratório de Óleos da Amazônia (LOA) e do Laboratório de Genética e Biologia Celular (GenBioCel), ambos da Universidade Federal do Pará (UFPA) e residentes no PCT Guamá, com colaboração do Museu Emílio Goeldi e de instituições nacionais e internacionais, detalha seus benefícios e aplicações.

O óleo de andiroba possui propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, antialérgicas, antibacterianas, antifúngicas, antiparasitárias e cicatrizantes, além de potencial anticancerígeno e contribuição no combate à obesidade. No setor industrial, suas características físico-químicas permitem o desenvolvimento de bioprodutos, incluindo a produção de biodiesel. Pesquisas e testes de segurança visam inserir produtos amazônicos no mercado de forma sustentável, gerando valor, renda e fortalecendo a sociobioeconomia.

Inovação e capacitação

Entre os resultados já alcançados está o biocurativo desenvolvido pelo LOA, que combina óleos amazônicos, incluindo a andiroba. O produto protege a lesão, lubrifica a pele, inibe bactérias e acelera a cicatrização, sendo uma alternativa biodegradável e eficaz para o tratamento de feridas.

Segundo Adriano Nascimento, vice-coordenador do LOA, a andiroba, tradicionalmente utilizada como anti-inflamatório e repelente, apresenta potencial para gerar bioprodutos como biocurativos, bioplásticos e cosméticos. Ele destaca que o conhecimento tradicional sobre a extração artesanal do óleo é mantido vivo e fortalecido pela pesquisa científica.

VEJA MAIS

image Dia da Amazônia: Insumos da floresta amazônica impulsionam a indústria de cosméticos
Produtos com óleos e manteigas como andiroba, cupuaçu, murumuru, têm demanda no mercado nacional e exterior

image Cosméticos naturais da Amazônia: óleos, sabonetes e perfumes têm destaque no comércio de Belém
De óleos essenciais a sabonetes e perfumes, o mercado de cosméticos naturais em Belém cresce, atraindo tanto turistas quanto locais, com destaque para ingredientes típicos da Amazônia como andiroba, copaíba e rosa mosqueta.

“A andiroba é um tesouro da Amazônia, conhecida e utilizada pela maioria dos povos da região. Sua semente, ao cair no chão, gera amêndoas das quais se extrai um óleo, obtido por métodos artesanais transmitidos entre gerações”, conta Nascimento.

As ações do LOA integram o Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), coordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), que incentiva cadeias produtivas sustentáveis e capacita agricultores familiares em extração, boas práticas e controle de qualidade. No âmbito do programa, já foram realizadas 10 capacitações em municípios como Capanema, Bragança, São Miguel do Guamá, Irituia, São Domingos do Capim e Mãe do Rio, beneficiando 179 mulheres.

“Ao unir ciência, tecnologia e saberes tradicionais, o trabalho com a andiroba no PCT Guamá promove oportunidades de negócio, valoriza a produção regional e reforça a bioeconomia como estratégia para geração de renda, preservação da floresta e fortalecimento da identidade produtiva do Pará”, conclui o pesquisador.

Análises celulares

O GenBioCel, coordenado pela professora Renata Noronha, é pioneiro na região Norte em análises celulares de óleos e biomateriais. O laboratório iniciou testes celulares com sementes de andirobeira, buscando validar cientificamente seus efeitos e viabilizar sua comercialização. O objetivo é comprovar benefícios, determinar doses adequadas e explorar o potencial bioeconômico da biodiversidade amazônica para promover desenvolvimento sustentável e inovação tecnológica.

"Testes celulares com óleos da Amazônia são essenciais para comprovar benefícios e impulsionar a bioeconomia, transformando a biodiversidade em produtos de alto valor agregado. A Amazônia é detentora da maior biodiversidade vegetal do planeta e oferece insumos valiosos para saúde, indústria e inovação", afirma Noronha.

Parcerias e serviços especializados

Os laboratórios de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) do PCT Guamá aliam conhecimento científico à competitividade de mercado. Projetos públicos e privados podem acessar os recursos do PCT Guamá com a apresentação da sua demanda pelo e-mail servicos@fundacaoguama.org.br ou pelos telefones (91) 3321-8908 e 3321-8909.

Referência em inovação na Amazônia

O PCT Guamá é uma iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), com as parcerias da UFPA e Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), e gestão da Fundação Guamá.

É o primeiro parque tecnológico da região Norte do Brasil, e visa estimular a pesquisa aplicada e o empreendedorismo inovador e sustentável, a fim de melhorar a qualidade de vida da população.

Localizado às margens do Rio Guamá, que dá nome ao complexo, o PCT está situado entre os campi das duas universidades, e conta com um ecossistema rico em biodiversidade, estendendo-se por 72 hectares, destinados a edificações e à Área de Proteção Ambiental (APA) da Região Metropolitana de Belém.

O complexo conta com mais de 90 empresas entre residentes e associadas, 17 laboratórios com mais de 400 pesquisadores, 44 patentes e uma escola técnica.

O PCT Guamá integra a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e International Association of Science Parks and Areas of Innovation (Iasp), e faz parte do maior ecossistema de inovação do mundo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pesquisa

belém

andiroba

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

VARANDA

Vídeo: Helder Barbalho abre III Fórum Varanda da Amazônia ao lado de Fafá de Belém

“Estamos invertendo a lógica de que floresta em pé vale menos do que floresta derrubada", afirmou o governador

07.10.25 15h09

REVITALIZADA

Imagem de Nossa Senhora de Nazaré, do Apeú, é revitalizada após ato de vandalismo

Será recolocada na “pracinha da santinha”, após comoção causada pela depredação

07.10.25 11h19

POLÍCIA

PC prende homem suspeito de desmatar cerca de 11 mil campos de futebol no Pará

Segundo as autoridades, os crimes praticados pelo suspeito resultaram no desmatamento de 7.867,630 hectares de vegetação nativa na Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu

07.10.25 9h25

OPERAÇÃO CÍRIO 2025

Mais de 12 mil agentes de segurança pública atuarão no Círio 2025

As ações iniciam nesta terça-feira (6/10) e seguem até o dia 29 de outubro

06.10.25 13h54

MAIS LIDAS EM PARÁ

SONEGAÇÃO FISCAL

Cerpasa: com quase R$ 6 bi devidos ao Pará, donos de empresa mantêm vida de luxo em Belém

Considerada a maior empresa devedora da história do Pará, a Cervejaria Paraense S.A. mantém um patrimônio que inclui mansões milionárias e uma rotina suntuosa que afronta os paraenses. Dívidas com os cofres públicos do Estado só crescem, após décadas de práticas de crimes fiscais e dezenas de ações na Justiça.

04.10.25 17h13

MOBILIDADE

Icoaraci ganha novo Terminal Hidroviário Turístico às vésperas do Círio e reforça conexão com Cotiju

Equipamento oferecerá mais conforto aos passageiros que vão para as ilhas próximas de Belém

07.10.25 21h22

FESTA DA FÉ

Fé, gratidão e acolhimento: há 13 anos, dona Rita recebe romeiros na BR-316 com amor e dedicação

O tradicional ponto de apoio aos romeiros, montado há 13 anos por dona Rita Barreto Nunes está em pleno preparo para receber milhares de devotos que seguem rumo a Belém durante o Círio

07.10.25 8h00

COMBATE À ESCRAVIDÃO

Pará tem sete novos nomes incluídos na “lista suja” do trabalho escravo do governo federal

Atualização divulgada nesta segunda-feira (6) traz 159 novos empregadores em todo o país; casos resultaram no resgate de 1.530 trabalhadores

06.10.25 15h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda