Poucas notas máximas no Enem revelam falta de leitura e reflexão de candidatos, aponta educador

De um total de 2.734.100 candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2023), somente 60 deles conseguiram a nota máxima na Redação. Desses 60, apenas quatro são de escolas públicas no Brasil. No Pará, foram três notas máximas, todas de escolas particulares. Os dados alarmantes foram divulgados nesta terça-feira (16) pelo Ministério da Educação (MEC)/Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Ao analisar essas notas, o professor Antonio Neto, do colégio Gentil Bittencourt e do Colégio Integrado (público), no Conjunto Médici, em Belém (PA), destaca um contexto que merece atenção não apenas pelos candidatos, mas também pelas famílias e toda a sociedade.

Antonio Neto pontua que "em uma época de inteligência artificial, na qual muitos jovens procuram “modelos” de textos para tentar aprender a escrever é até compreensível essa quantidade tão pequena comparada aos milhões que fazem a prova". "A falta de leitura, de raciocínio lógico, de argumentação, de repertórios socioculturais faz dessa geração um aglomerado de robôs repetindo fórmulas desgastadas, enquanto professores tentam ensinar-lhes a pensar. Mas como fazer isso se a tecnologia toma a maior parte do tempo (de maneira errada) das pessoas? Pesquisas em sites confiáveis ficaram raras. Vale a informação, não o conhecimento...", ressalta.

"Quatro alunos de rede pública do Brasil conseguiram a nota máxima. Isso é um feito, pois na maioria das vezes nós, professores, tentamos ensinar em mínimas condições aos nossos alunos (sem ar condicionado nas salas, sem bebedouro nas escolas, sem material de qualidade...). A família é fundamental na busca por uma mudança. Incentivo à leitura, discussões de notícias, assistir a filmes juntos, conversar sobre os acontecimentos despertam no jovem a busca por um texto autoral (quem sabe, uma redação nota mil?). Afinal, a leitura e a escrita podem mudar a realidade de muitos", assevera.

Nota do Enem

Acerca do uso da notas obtidas pelos candidatos no Enem 2023, o pedagogo Cássio Maciel, diretor do Colégio Ideal Militar, destaca que quem se inscreveu para os vestibulares da Universidade Federal do Pará (UFPA) e da Universidade do Estado do Pará (Uepa), o momento é de aguardar pela divulgação dos listões. Outra opção é colocar a nota no Sistema de Seleção Unificada (SISU), cujas inscrições ocorrerão de 22 a 25 deste mês de janeiro, no site desse sistema.

"As universidades federais de todo o Brasil disponibilizam algumas vagas, em alguns cursos, para oportunizar que alguém de um estado possa concorrer às vagas em uma instituição de outro estado. Então, existem alunos que têm interesse em estudar fora do seu estado de origem. As inscrições ao SISU podem ser feitas no site do Sistema, tudo online', ressalta o professor Cássio.

Outra alternativa para utilização da nota do Enem é para estudar fora do Brasil. "A gente tem muito aluno que vai para Portugal, por exemplo, para as faculdades de Lisboa, Porto e outras. Agora que saiu a nota do Enem, podem colocar suas notas pra pleitear a vaga nessas instituições", pontua o professor Cássio. O docente lembra que muitos alunos podem pleitear o Programa Universidade para Todos (ProUni). Também a nota do Enem serve para o estudante buscar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Na expectativa

A partir da base dos anos anteriores do Exame, o candidato tem uma percepção se foi bem ou não no Enem. Mas, existe uma variação durante o ano, para mais ou para menos, sem que seja possível se precisar o valor no momento. "E, aí, tem que ficar, de fato, na expectativa. Ninguém, hoje, está aprovado ou ainda está aprovado. Você não sabe, você pode achar que você foi bem, você pode achar que você foi mal, mas você não sabe os demais concorrentes, não depende só da sua nota, os outros também podem ter ido bem ou mal, você tem que aguardar", observa Cássio Maciel.

No caso daqueles candidatos que já têm maior convicção de que a nota ficou bem abaixo da média, eles podem começar a procurar por um pré-vestibular, uma turma de pré-ENEM, para não perder tempo. "Para você já entrar no ritmo novamente, porque ficou um tempo parado no final do ano após a prova do Enem, e, então, você já entra no ritmo agora para poder se preparar. Você já pode também procurar por uma turma de pré-vestibular e ficar na expectativa. Se, obviamente, conseguir a aprovação, você vai cancelar a sua turma de pré-Enem, mas é bom já procurar para não perder tempo", conclui o educador.